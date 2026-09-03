Американці не впізнали Трампа на новому фото: "Хтось довго тримав його в аерогрилі"

Також пожартували, що політик тренується "цілувати Путіна"

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Зовнішність 80-річного президента США Дональда Трампа знову опинилася у центрі уваги. Останнім часом американці активно обговорюють його колір обличчя, об’ємну зачіску та інші особливості зовнішності, проте нові фотографії політика, що з’явилися цього тижня, викликали бурхливу реакцію.

Цього разу головним об’єктом уваги стало обличчя Трампа крупним планом, пише irishstar. У середу, 2 вересня, користувач соціальної мережі X із ніком Acyn опублікував фотографію американського лідера, зроблену під час заходу в Овальному кабінеті.

"Фото Трампа крупним планом під час сьогоднішнього заходу в Овальному кабінеті", — написав автор публікації. На знімку Трамп підтискає губи, складаючи їх у характерну "трубочку", а крупний план дозволяє розглянути риси його обличчя у всіх деталях.

Фотографія швидко привернула увагу американської аудиторії в X, які почали активно обговорювати зовнішній вигляд президента США. У коментарях з’явилися численні глузливі порівняння.

Один із користувачів написав, що Трамп "схожий на злого малюка, який хоче свій смочок". Інший порівняв його обличчя зі "шкіряною сумочкою, яка весь час просиділа під дощем", а американка на ім’я Liz з гумором припустила, що "хтось надто довго тримав президента в аерогрилі".

Не обійшлося і без політичних жартів. "Він тренується цілувати Путіна", — написав один із коментаторів.

Обговорення зовнішності президента США далеко не нове. Раніше з’ясувалося, що в молодості Трамп пройшов болісну операцію на голові заради краси.