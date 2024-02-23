Замість плавок труси, їжа, як у в'язницях, а путівки давали "чинушам": як відпочивали в СРСР (фото)

Чому люди любили так відпочивати

В Радянському Союзі були курорти на будь-який смак такі, як тепле Чорне море, санаторії з лікувальними водами, гірські садиби Карпат та вишукані пансіонати Прибалтики. Деякі українці й до сьогодні користуються відпочинком з СРСР.

"Телеграф" розібрався, який був відпочинок за часів радянщини та які товари на курорті були в дефіциті.

Санаторії СРСР

Громадяни СРСР найчастіше обирали можливість відпочинку в санаторіях. Для отримання путівки необхідно було представити медичну довідку. Багато працівників стикалися з труднощами отримання путівок через корупційні практики у профспілці. Водночас керівництво тричі на рік користувалося можливістю відпочивати разом із сім'єю за рахунок державних коштів. Зазвичай це подорож обходилася безкоштовно або коштувала від 10% до 30% від заробітної плати.

Тривалість відпустки зазвичай становила 24 дні. Перед від'їздом туристи проходили медичний огляд і отримували рекомендації для необхідних процедур.

Готелі пропонували стандартні номери з двома односпальними ліжками, а санаторії на узбережжі Чорного моря славилися лікувальними грязьовими ваннами. Там відпочивальники пили мінеральну воду, проходили процедури банок та приймали душ Шарко.

Вільний час проводився на танцях, у бібліотеці або за шахами. У кожному пансіонаті була сцена, на якій виступали відомі артисти.

У їдальнях не було шведського столу. Всі отримували однакове харчування, включаючи кашу, салат, шматок м'яса або риби. Обід завжди включав суп або борщ.

Популярними оздоровчими курортами були Кисловодськ, де є цілюща питна вода. А також кримське містечко Євпаторія, куди привозили дітей для профілактики захворювань та зміцнення їхнього здоров'я морським повітрям. До речі до окупації Криму там були туристичні бази.

Санаторії СРСР

Табори для дітей

Всім відомо, що найпопулярнішим табором в СРСР був "Артек", який розташований поблизу Чорного моря на Кримському півострові в селищі Гурзуф. Отримати путівку на цілий місяць у піонертабір мріяв кожен підліток. Зазвичай туди потрапляли "за блатом" лише діти членів комуністичних партій та іноземці.

В "Артеку" програма була розписана похвилинно, весь день завантажений заходами та конкурсами. Дітей змушували вчити російські пісні.

Другий за популярністю в СРСР був табір "Орлятко" на березі Чорного моря в Краснодарському краї. Тут відпочивали члени комсомольських шкільних організацій, відмінники, переможці олімпіад та спортивних змагань.

Діти в таборі "Артек"

Найпопулярніші курортні напрями в СРСР

В СРСР молоді люди любили відпочивати в латвійському містечку Юрмала. Там збудували розкішні пансіонати, кафе та ресторани. Також проводили різні музичні фестивалі, де наживо лунали іноземні пісні.

У містечко Трускавець поблизу Карпатських гір приїжджали відпочивати радянські артисти, письменники та співаки. Цей курорт відомий лікувальною водою.

Півострів Крим – одне з найцікавіших місць в СРСР. Там є море, гори, степи, ліси і солоні озера. Можна відпочивати в кемпінгах, санаторіях, профілакторіях та приватних будинках.

Відпочинок в СРСР в Криму

Що вдягали на відпочинок радянські люди та чому був дефіцит

В перші роки існування радянської держави було не до купальників. Купалися переважно голяка. А перший нудистський пляж у СРСР з’явився у Коктебелі – у віддаленому місці бухти.

В СРСР подібні купальники могли собі дозволити лише ті, хто мав зв’язок із закордоном, або ті, хто міг купити контрабандний товар: непмани, крупні господарники, діячі культури і мистецтва. На курортах вони виглядали елегантно: білі костюми і батистові сукні, капелюхи з широкими крисами.

У 40-50-х роках ХХ століття переважна більшість жінок у СРСР купалися і загорали у звичайній спідній білизні – трусах і бюстгальтерах. Зазвичай це була білизна пастельних кольорів.

Спортивні плавки були гострим дефіцитом. Але, що голіший, то мудріший: радянські люди й тут знаходили вихід. Російський поет, уродженець Маріуполя Дмитро Бобишев розповідав про пораду товариша: "На літо – в якості купального костюму купи за 12 копійок дитячі трикотажні трусики, і на твоїх дорослих стегнах вони набудуть тугої елегантності!" І так вчиняло чимало радянських чоловіків.

Радянська жінка на морі. Фото - Укрінформ

Раніше "Телеграф" розповідав, чому імпортний коньяк і цукерки були вагомішими за гроші. Без "подарунка" в СРСР було важко вирішити свої питання