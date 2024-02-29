Українською, по-українськи или по-українському: разбираем популярную ошибку

Правильные все три варианта

Украинский язык очень разноцветный и часто люди не знают, как говорить правильно. В частности, говорити українською, говорити по-українськи или говорити по-українському.

Украинский педагог Александр Авраменко рассказал об употреблении этих фраз.

"Один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, — правильно сказать: говорити по-українському? Отвечаю: да, правильно, но это редко используемый вариант. Лучше сказать: говорити по-українськи, но и эта форма не идеальна. Наиболее органичный и распространенный вариант: говорити українською", — отметил он.

Авраменко говорит, что верны все три варианта.

"Советую отдавать предпочтение именно этому варианту (говорить украинською), он самый органичный, естественный. И ни в коем случае не говорите — на украинскій мові", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно говорить, — "замужем" или "замужем". Этот вопрос вызывает бурные споры в узких кругах.