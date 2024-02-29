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Українською, по-українськи чи по-українському: розбираємо популярну помилку

Автор
Уляна Виноградова Уляна Виноградова
Дата публікації
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Є найбільш органічний і поширений варіант Новина оновлена 29 лютого 2024, 17:25
Є найбільш органічний і поширений варіант. Фото bukinfo.com.ua

Правильні усі три варіанти

Українська мова дуже різнобарвна і часто люди не знають, як говорити правильно. Зокрема, говорити по-українськи, говорити українською чи говорити на українській мові.

Український педагог Олександр Авраменко розповів про вживання цих фраз.

"Одне із найпоширеніших питань, яке ви ставите, таке — чи правильно сказати: говорити по-українськи? Відповідаю: так, правильно, але це рідковживаний варіант. Краще сказати: говорити по-українському, але і ця форма не ідеальна. Найбільш органічний і поширений варіант: говорити українською", — зазначив він.

Авраменко каже, що правильні усі три варіанти.

"Раджу віддавати перевагу саме цьому варіанту (говорити українською), він найбільш органічний, природній. І в жодному разі не кажіть — на українській мові", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також пояснював, як правильно говорити, — "одружена" або "заміжня". Це питання викликає бурхливі суперечки у вузьких колах.

Теги:
#Українська мова #Мова #Державна мова #Рідна мова