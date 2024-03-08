Тариф на газ могут пересмотреть: сколько придется заплатить и возможна ли скидка

Какая будет цена

Граждане Украины платят за газ по фиксированному тарифу. Но тариф на голубое топливо может подорожать.

Сейчас для большинства украинцев тариф на газ составляет 7,96 гривны за кубометр, в то же время в ближайшем будущем ценник может измениться в сторону увеличения. Так считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, стоимость голубого топлива для населения может подняться на 1 или 1,5 гривны от действующего тарифа. То есть, за кубометр придется отдавать по 9 или 9,5 гривны.

Впрочем, пока действует мораторий, не позволяющий повышать тарифы на газ для населения. Уже после его отмены можно ожидать подобных "сюрпризов".

Клиенты "Нафтогаза" могут получать скидки и экономить на оплате счетов за газ. Главное условие для получения скидки — своевременная оплата счета за газ до 15 числа каждого месяца. Оплата производится через онлайн-сервис компании.

Размер скидки – всего 1%. Это позволит совсем немного сэкономить тем, кто потребляет газ как минимум. Впрочем, если семья использует несколько сотен кубов ежемесячно, например в зимний период, когда нужно отапливать дом, то скидка будет более ощутимой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вырастет тариф на воду, но не везде. Жители каких городов будут платить больше.