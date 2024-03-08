Тариф на газ могут пересмотреть: сколько придется заплатить и возможна ли скидка
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Какая будет цена
Граждане Украины платят за газ по фиксированному тарифу. Но тариф на голубое топливо может подорожать.
Сейчас для большинства украинцев тариф на газ составляет 7,96 гривны за кубометр, в то же время в ближайшем будущем ценник может измениться в сторону увеличения. Так считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его словам, стоимость голубого топлива для населения может подняться на 1 или 1,5 гривны от действующего тарифа. То есть, за кубометр придется отдавать по 9 или 9,5 гривны.
Впрочем, пока действует мораторий, не позволяющий повышать тарифы на газ для населения. Уже после его отмены можно ожидать подобных "сюрпризов".
Клиенты "Нафтогаза" могут получать скидки и экономить на оплате счетов за газ. Главное условие для получения скидки — своевременная оплата счета за газ до 15 числа каждого месяца. Оплата производится через онлайн-сервис компании.
Размер скидки – всего 1%. Это позволит совсем немного сэкономить тем, кто потребляет газ как минимум. Впрочем, если семья использует несколько сотен кубов ежемесячно, например в зимний период, когда нужно отапливать дом, то скидка будет более ощутимой.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вырастет тариф на воду, но не везде. Жители каких городов будут платить больше.