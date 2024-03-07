Свет и газ в Украине подорожают: названы сроки и новые суммы

Стоимость электроэнергии будет расти в два этапа

Вопрос повышения коммунальных тарифов в 2024 году до сих пор актуален, ведь уже известно, что вырастет стоимость водоснабжения. Свет и газ также могут вырасти уже в начале лета.

До конца отопительного сезона согласно мораторию это невозможно, а вот после — да. Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что осенью 2023 уже поднимался вопрос подорожания света для украинцев. Однако тогда не удалось добиться консенсуса. Пока появился новый виток дискуссии, ведь бытовые потребители платят гораздо меньше, чем ресурс стоит на самом деле. То есть, современные тарифы не соответствуют ситуации на рынке.

По мнению Попенко, тарифы на электроэнергию могут возрасти в ближайшее время. Но стоимость будет подниматься постепенно, поэтапно. Планируется два подорожания – летом и осенью.

"Первый – в мае или июне, повышение ожидается в среднем до 3,5-4 грн", – уточнил аналитик.

По газу Попенко отметил, что его подорожание приведет к росту тарифов на горячую воду и отопление.

"Рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн ", — сказал аналитик.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут ощутимо сэкономить на одной из услуг ЖКХ.