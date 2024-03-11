Получить субсидию можно из-за тяжелой болезни: что для этого нужно

Не только болезнь может послужить основанием для назначения субсидии, но и другие сложные жизненные ситуации.

Одной из преград при получении субсидии является то, что человек трудоспособного возраста не работает или не учится. Однако есть некоторые ситуации, когда нетрудоустроенность причиной отказа в субсидии не будет.

Как разъяснил Пенсионный фонд, так происходит, когда человек долго болеет и находится в сложных жизненных обстоятельствах. В таком случае субсидия назначается по заключению врачебно-консультативной комиссии, сообщающей о длительной болезни.

Также согласно постановлению Кабмина жилищная субсидия назначается тем, кто не работает в случаях:

человек учился по дневной форме

зарегистрирован, как безработный

получали социальные выплаты (помощь при рождении или усыновлении ребенка, людям с инвалидностью, пособие по уходу за людьми с психическими расстройствами, помощь тем, кто не имеет права на пенсию и соцпомощь при достижении пенсионного возраста при отсутствии права на выплаты, выплаты по безработице, пособие малообеспеченным лицам)

оказывали социальные услуги

были пропавшими без вести

находились в плену

имели лишение, ограничение свободы, арест

имели нарко и алкозависимость

ухаживали за ребенком дома без сохранения зарплаты

за человека уплатили ЕСВ не менее минимального размера в нужный период

человек сам воспитывает ребенка в возрасте до 6 лет или детей с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как получить субсидию в Украине, если у вас есть долги за коммунальные услуги. В скором времени эти способы могут внести изменения, ведь будет учитываться долг только за одну услугу.