Как получить субсидию при наличии долгов за коммуналку: есть два пути

Долги не являются непреодолимым препятствием для получения помощи

Украинцы, доходы которых не позволяют самостоятельно платить за коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. В помощи могут отказать, если у претендента есть задолженность за коммунальные услуги в размере более 680 гривен, и она просрочена более 90 дней.

В то же время даже в этом случае жилищная субсидия может быть назначена, напомнили в Минсоцполитики. Из этой ситуации есть два выхода.

Первый путь — заключения договора реструктуризации задолженности между стороной, предоставляющей коммунальную услугу и ее потребителем. Копию такого договора необходимо приложить к заявлению на получение субсидии.

"Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует", — отметили в ведомстве.

Например, если домохозяйство накопило долг за водоснабжение, субсидию на отопление получить можно. В этом случае в перечне услуг в заявлении на получение субсидии не указывается коммунальная услуга с задолженностью.

Как сообщал "Телеграф", Минсоцполитики планирует изменить процедуру начисления субсидии тем, кто имеет долги за коммунальные услуги. В обновлении предлагается сделать так, что сумма долга (680 грн.) применялась к задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг.