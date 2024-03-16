Укр

Предки были уважаемыми людьми, или разбойниками? Ответ даст фамилия

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Украинки, мама и дочь Новость обновлена 16 марта 2024, 15:13
Украинки, мама и дочь. Фото freepik.com

С помощью фамилии можно заглянуть в прошлое

Украинские фамилии содержат в себе информацию о родоначальнике. По ним можно узнать, что предок любил деньги, был чиновником, или разбойником.

О том, какие родовые имена получали украинцы, у которых были проблемы с законом, рассказал учебный ресурс "Весела абетка". Эти люди могли быть разбойниками, или просто бродить по миру. Также по фамилии можно определить, что ее первый носитель был чиновником.

Те, кто был не в ладу с законом, получали такие фамилии:

  • Левенец,
  • Дейнека,
  • Гайдамака,
  • Сердюк.

Другая группа фамилий говорит о том, что предок не занимался физической работой, а был причастен к власти. Родовые имена чиновников звучат так:

  • Вийт,
  • Войт,
  • Войтенко,
  • Писарь,
  • Писаренко,
  • Писарчук,
  • Старостенко,
  • Старостюк,
  • Солтис.

Также по фамилии можно понять, что родоначальник имел отношение к церкви. Речь о таких фамилиях: Дяк, Дяченко, Спивак, Пономарь, Пономаренко, Дьяченко, Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых загадочных украинских фамилиях. Их происхождение окутано тайной.

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#История #Украинцы #Фамилии