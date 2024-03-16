Предки были уважаемыми людьми, или разбойниками? Ответ даст фамилия

С помощью фамилии можно заглянуть в прошлое

Украинские фамилии содержат в себе информацию о родоначальнике. По ним можно узнать, что предок любил деньги, был чиновником, или разбойником.

О том, какие родовые имена получали украинцы, у которых были проблемы с законом, рассказал учебный ресурс "Весела абетка". Эти люди могли быть разбойниками, или просто бродить по миру. Также по фамилии можно определить, что ее первый носитель был чиновником.

Те, кто был не в ладу с законом, получали такие фамилии:

Левенец,

Дейнека,

Гайдамака,

Сердюк.

Другая группа фамилий говорит о том, что предок не занимался физической работой, а был причастен к власти. Родовые имена чиновников звучат так:

Вийт,

Войт,

Войтенко,

Писарь,

Писаренко,

Писарчук,

Старостенко,

Старостюк,

Солтис.

Также по фамилии можно понять, что родоначальник имел отношение к церкви. Речь о таких фамилиях: Дяк, Дяченко, Спивак, Пономарь, Пономаренко, Дьяченко, Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых загадочных украинских фамилиях. Их происхождение окутано тайной.