Оформлюємо субсидію у 2024 році: які документи знадобляться українцям

За необхідності заявників можуть попросити надати додатково низку документів

Частина громадян в Україні може претендувати на житлову субсидію. Для подання заяви на отримання цієї виплати потрібно подати відповідні документи.

Важливо, що заявник може подавати як свій паспорт, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Звертатися за отриманням субсидії слід до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання).

Які документи потрібні

заява;

декларація про доходи та витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

Також у разі потреби заявників можуть попросити надати додатково деякі документи у заявників можуть попросити додатково.

договір найму (оренди) житла (за наявності);

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ);

інші документи, необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути:

довідки, що підтверджують місце знаходження особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про придбання страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на порталі "Дія" запустили спрощене отримання субсидій. Тепер це можна зробити лише за 10 хвилин.