Оформлюємо субсидію у 2024 році: які документи знадобляться українцям
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За необхідності заявників можуть попросити надати додатково низку документів
Частина громадян в Україні може претендувати на житлову субсидію. Для подання заяви на отримання цієї виплати потрібно подати відповідні документи.
Важливо, що заявник може подавати як свій паспорт, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Звертатися за отриманням субсидії слід до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання).
Які документи потрібні
- заява;
- декларація про доходи та витрати осіб;
- довідка про доходи;
- посвідчення особи.
Також у разі потреби заявників можуть попросити надати додатково деякі документи у заявників можуть попросити додатково.
- договір найму (оренди) житла (за наявності);
- довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ);
- інші документи, необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути:
- довідки, що підтверджують місце знаходження особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про придбання страхового стажу в іншій країні;
- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи міської ради;
- договори оренди житла в іншому місці тощо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на порталі "Дія" запустили спрощене отримання субсидій. Тепер це можна зробити лише за 10 хвилин.