Цена за неделю упала на 12%: почему в Украине дешевеет один из главных продуктов

На рынке повышается предложение

Цены в Украине постоянно колеблются и в середине марта удешевление снова претерпела картофель. Эксперты говорят, что такая ситуация произошла из-за поступления крупных партий нового урожая из-за границы.

Как сообщил проект EastFruit, за последнюю неделю цены на картофель на украинских рынках и в магазинах снизились в среднем на 12% и колеблются от 14 до 20 грн за один килограмм. А вот картофель, поступающий из Египта и Азербайджана, стоит в точках розничной торговли 25-30 грн/кг.

Специалисты отмечают, что в начале весны украинские фермеры пытаются как можно быстрее распродать остатки продукции, чтобы начать новый аграрный сезон. Поэтому на рынке наблюдается увеличение местной продукции как от фермеров, так и от небольших частных хозяйств. Они отмечают, что хотя сейчас на рынке имеется только старый картофель и его качество ожидаемо довольно невысокое.

Согласно данным мониторинга цен, несмотря на сезонное удешевление в 2024 году, картофель стоит в 2,5 раза дороже, чем в марте прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоимость какого главного продукта должна увеличиться на Пасху.