На вкус не хуже лосося: как замариновать скумбрию

Простой рецепт нежной малосольной рыбы с луком и пряностями

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Нежную малосольную скумбрию легко приготовить дома – в обычном контейнере или банке. Нарежьте рыбу кусочками, переложите луком и залейте ароматным маринадом. Через сутки в холодильнике закуска будет готова. Особенно хорошо она сочетается с отварным картофелем.

Что понадобится для маринованной скумбрии с луком

Для двух скумбрий возьмите одну крупную луковицу: ее нужно будет выложить между кусочками рыбы. Еще одна небольшая луковица понадобится для маринада. Рецептом поделилась автор YouTube-канала "Вкусные Рецепты от Аллы".

Для маринада потребуются 500 мл воды, две столовые ложки соли без горки, одна столовая ложка сахара с горкой, три столовые ложки растительного масла без запаха и пять столовых ложек яблочного уксуса крепостью 6%. Из пряностей возьмите три бутона гвоздики, одну чайную ложку семян кориандра, одну чайную ложку черного перца без горки и три лавровых листа.

"В этом маринаде рыбка получается нежная, вкусная и слабосоленая", – утверждает автор рецепта.

Как приготовить маринад и подготовить рыбу

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, растительное масло, гвоздику, кориандр, черный перец, лавровый лист и яблочный уксус. Небольшую луковицу крупно нарежьте и тоже положите в кастрюлю. Перемешайте, доведите до кипения и варите 5–7 минут, чтобы пряности раскрыли аромат.

Снимите кастрюлю с плиты и дождитесь, пока маринад полностью остынет вместе с луком. Затем достаньте вареную луковицу: она уже отдала свой аромат и больше не понадобится. Пряности оставьте – их нужно будет переложить к рыбе.

Скумбрию очистите, промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. По словам автора рецепта, рыбу можно мариновать и целиком, но кусочки пропитываются быстрее. Крупную сырую луковицу нарежьте соломкой – она останется в готовой закуске.

Маринованная скумбрия с луком. Скриншот YouTube/Вкусные Рецепты от Аллы

Как замариновать скумбрию и с чем ее подать

На дно банки или контейнера выложите немного нарезанного сырого лука, сверху плотно уложите слой скумбрии. Чередуйте рыбу с луком, а свободное пространство по краям заполните луком.

Сверху положите лавровые листья и остальные пряности из кастрюли. Перемешайте остывший маринад и залейте им скумбрию. Горячим маринад быть не должен – к этому моменту он должен полностью остыть.

Закройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на сутки.

Готовую скумбрию подавайте с маринованным луком и отварным картофелем. Перед подачей кусочки можно очистить от костей и выложить прямо на картофель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить намазку из сельди.