Просто жить отдельно не получится: как ПФУ считает доходы супругов для субсидии

При раздельном проживании доходы не влияют только у одной категории пенсионеров.

Прибыль семьи и ее членов, проживающих в домовладении напрямую, влияет на размер субсидии. В эту сумму не включаются некоторые социальные выплаты и пособия от международных организаций. Однако стоит заметить — если жена и муж по разным обстоятельствам проживают раздельно, их доходы все равно — общие.

Пенсионный фонд учитывает доходы супругов даже когда его своевременно имеют разную регистрацию места жительства. Также на субсидию влияет право собственности на движимое и недвижимое имущество другого супруга.

Заметим есть исключение. Для пожилых людей старше 60 лет (если этого возраста достигли оба супруга) и проживающих в селах или поселках городского типа следует знать, что доходы мужа или жены не учитываются при назначении субсидии, если они зарегистрированы в разных домохозяйствах.

Также на доходы домохозяйства влияют проживающие с родителями студенты. Если во время обучения они не получают стипендии, то их доходы считаются по специальной формуле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как не потерять субсидию во время переезда. Получать помощь одновременно на два домовладения невозможно.