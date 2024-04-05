Просто жить отдельно не получится: как ПФУ считает доходы супругов для субсидии
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При раздельном проживании доходы не влияют только у одной категории пенсионеров.
Прибыль семьи и ее членов, проживающих в домовладении напрямую, влияет на размер субсидии. В эту сумму не включаются некоторые социальные выплаты и пособия от международных организаций. Однако стоит заметить — если жена и муж по разным обстоятельствам проживают раздельно, их доходы все равно — общие.
Пенсионный фонд учитывает доходы супругов даже когда его своевременно имеют разную регистрацию места жительства. Также на субсидию влияет право собственности на движимое и недвижимое имущество другого супруга.
Заметим есть исключение. Для пожилых людей старше 60 лет (если этого возраста достигли оба супруга) и проживающих в селах или поселках городского типа следует знать, что доходы мужа или жены не учитываются при назначении субсидии, если они зарегистрированы в разных домохозяйствах.
Также на доходы домохозяйства влияют проживающие с родителями студенты. Если во время обучения они не получают стипендии, то их доходы считаются по специальной формуле.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как не потерять субсидию во время переезда. Получать помощь одновременно на два домовладения невозможно.