Об их доходах вы не узнаете: в реестре НАПК нет деклараций 11 нардепов, названы имена

У каждого из народных избранников своя причина

По состоянию на 4 апреля в публичном реестре Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) нет деклараций 11 народных депутатов. Среди них трое подозреваемых в государственной измене — Александр Дубинский (бывший "слуга"), Нестор Шуфрич и Александр Пономарев (из запрещенной партии ОПЗЖ), которых до сих пор не лишили депутатства.

Кампания декларирования за 2023 год отчетный период закончилась 31 марта. Об этом сообщает "Честно".

Кто не подал декларации в НАПК

Четыре народных депутата не подали свои декларации. Один из них — бывший член провластной партии "Слуга народа" Александр Дубинский, до сих пор занимающий должность заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Не подали декларацию также двое членов ОПЗЖ, запрещенной партии кума Путина Виктора Медведчука. Нестор Шуфрич и Александр Пономарев, как и Дубинский, подозреваются в государственной измене.

Четвертым в этом списке стал мажоритарщик из Черкасской области, член группы "За будущее" Сергей Рудык. Вероятно, неподача декларации связана с несением военной службы. СМИ пишут, что Рудык встал на защиту Родины в марте 2022 года.

Чьи декларации скрыты

Из открытого доступа изъяты декларации семи народных депутатов. Как говорится в источнике, в НАПК отметили, что документы, поданные в Реестр декларантами, в отношении которых применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

Список народных депутатов, сведения о доходах которых скрыты:

Людмила Буймистер;

Вячеслав Рублев;

София Федина;

Евгений Шевченко;

Валентина Короленко-Усова;

Святослав Юраш;

Лада Буллах.

Доступ к электронным декларациям был открыт в декабре 2023 года. Однако доходы некоторых нардепов не покажут. Они станут доступны для общества только после окончания войны.

Напомним, недавно была обнародована декларация президента Зеленского. В ней указаны доходы его семьи за прошлый год.

Ранее "Телеграф" сообщал, что председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко внес изменения в декларацию, добавив информацию о квартире стоимостью 6,2 миллиона гривен. К этому его мотивировало расследование журналистов. По утверждению "Схем", у чиновника есть еще незадекларированное имущество.