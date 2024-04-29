График работы "Новой почты" и "Укрпочты" на Пасху изменится: как будут работать 4-6 мая

Важная информация для украинцев

В воскресенье, 5 мая 2024 года, в Украине будут праздновать христианский праздник Пасха, из-за чего большинство компаний изменили график работы. Операторы доставки писем и посылок "Новая почта" и "Укрпочта" сообщили, как будут работать на праздник.

Отделения "Новой почты" 4 и 6 мая будут работать по обычному графику. Но в воскресенье будет выходной, сообщает компания на официальном сайте.

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На Пасху не будут работать отделения. Также не будет производиться адресная доставка писем и посылок, обслуживание почтоматов.

Государственный оператор "Укрпочта" не будет менять свой график работы на Пасху. Но отметим, что большинство отделений этой компании не работают в воскресенье.

"04.05, 05.05, 06.05 ― отделения работают по обычному графику. Выходного не будет, короткого рабочего дня не будет", ― сообщает служба поддержки "Укрпочты".

Напомним, в январе 2024 года "Новая почта" анонсировала смену названия. Компания расширяет свой функционал. Она предоставляет много услуг для физических и юридических лиц, в том числе за пределами Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие выводы сделала "Новая почта" после масштабного сбоя в работе национального мобильного оператора "Киевстар" в декабре 2023 года. Компания защитила свою ИТ-инфраструктуру, но обратила внимание на один момент.