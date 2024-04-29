Графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" на Великдень зміниться: як працюватимуть 4-6 травня

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У неділю, 5 травня 2024 року, в Україні святкуватимуть християнське свято Великдень, через що більшість компаній змінили графіки роботи. Оператори доставлення листів та посилок "Нова пошта" і "Укрпошта" повідомили, як будуть працювати на свято.

Відділення "Нової пошти" 4 та 6 травня будуть працювати по звичайному графіку. Але у неділю буде вихідний, повідомляє компанія на офіційному сайті.

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На Великдень не будуть працювати відділення. Також не здійснюватиметься адресне доставлення листів і посилок, обслуговування поштоматів.

Державний оператор "Укрпошта" не буде змінювати свій графік роботи на Великдень. Але зазначимо, що більшість відділень цієї компанії не працюють у неділю.

"04.05, 05.05, 06.05 ― відділення працюють за звичайним графіком. Вихідного не буде, короткого робочого дня не буде", ― повідомляє служба підтримки "Укрпошти".

Нагадаємо, у січні 2024 року "Нова пошта" анонсувала зміну назви. Компанія розширює свій функціонал. Вона надає багато послуг для фізичних і юридичних осіб, зокрема і за межами України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які висновки зробила "Нова пошта" після масштабного збою в роботі національного мобільного оператора "Київстар" у грудні 2023 року. Компанія захистила свою ІТ-інфраструктуру, але звернула увагу на один момент.