Lidl вел переговоры о покупке АТБ: чем отличаются сети и что может измениться

Стоимость украинского ритейлера оценивают в миллиарды долларов

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Немецкий дискаунтер Lidl обсуждал покупку АТБ с марта по июль 2026 года. Договориться не удалось, но стороны намерены вернуться к вопросу после войны. Среди вариантов рассматривали покупку крупных магазинов и привлечение партнера, который взял бы на себя небольшие торговые точки.

О переговорах рассказал Forbes Ukraine собеседник из руководства АТБ, пожелавший остаться анонимным. Эту информацию подтвердили еще два собеседника с инвестиционного рынка.

Почему АТБ не продали

Источники по-разному рассказывают, на каком этапе остановились переговоры, пишет Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на Forbes Ukraine. Представитель руководства АТБ говорит, что стороны обсуждали возможные форматы сделки, но официального предложения не было. Собеседник с инвестиционного рынка утверждает обратное: предложение поступило, однако оно не устроило ни одного из трех совладельцев – Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна.

Lidl привлек Deloitte, чтобы предварительно оценить финансовые показатели украинской сети.

"До тщательной проверки бизнеса дело не дошло", – рассказал Forbes Ukraine собеседник с инвестиционного рынка.

Оценки стоимости украинского ритейлера сильно различаются – все зависит от того, какие финансовые показатели учитывать. По данным Forbes Ukraine, в 2025 году выручка АТБ выросла на 18% и составила 294,2 млрд грн с учетом НДС и акцизов. Без этих налогов она достигла 247,35 млрд грн.

В сеть входит более 1300 магазинов. По информации источника издания в руководстве компании, владельцы оценивают операционный бизнес в 8–10 годовых EBITDA – прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.

Согласно официальной отчетности "АТБ-Маркет", EBITDA за 2025 год составила 10,1 млрд грн. Если исходить из этого показателя, стоимость компании может составить 2–2,5 млрд долларов. С учетом других направлений бизнеса, в том числе логистики и производства, оценка заметно выше.

Собеседник Forbes Ukraine из руководства АТБ считает, что реальная EBITDA может достигать примерно 770 млн долларов. Тогда стоимость бизнеса оценивается в 6,1–7,7 млрд долларов. Это расчетные оценки, а не согласованная цена возможной сделки.

Как устроены магазины Lidl

В основе формата Lidl – собственные торговые марки и тщательно отобранный ассортимент. На своем официальном сайте компания объясняет, что хочет упростить покупателям выбор: вместо бесконечного сравнения аналогов предлагает ограниченный набор товаров. Наряду с собственными марками сеть продает продукцию известных национальных брендов.

Формат Lidl строится на собственных марках и тщательно отобранном ассортименте

В ассортименте есть и товары не из продуктовой категории. Под маркой PARKSIDE Lidl продает инструменты, садовую технику и принадлежности, под CRIVIT – спортивную одежду и снаряжение для активного отдыха. Среди продуктовых марок – Vemondo с растительными альтернативами мясу, молочным и рыбным продуктам.

Собственные марки Lidl охватывают продукты, инструменты, спортивную одежду и товары для отдыха Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Еще одна часть модели – приложение Lidl Plus с персональными предложениями, цифровыми чеками и Lidl Pay. Компания также развивает Scan & Go: покупатель сканирует товары смартфоном во время покупок, складывает их в сумку и оплачивает на специальной кассе, не выкладывая товары повторно.

Lidl Plus дополняет модель сети персональными предложениями и цифровыми чеками

Какие изменения обсуждали для АТБ

Самый конкретный вопрос переговоров касался размера магазинов. Lidl интересовали торговые точки площадью от 700 кв. м. Стороны обсуждали выход на рынок с партнером, который взял бы на себя небольшие магазины. В таком случае торговые точки разделили бы между двумя операторами.

Собственные марки помогают Lidl упростить покупателям выбор

При этом форматы сетей уже близки. АТБ сначала ориентировалась на жесткий дискаунтер по примеру Aldi, а затем перешла к более мягкой модели Lidl – с широким ассортиментом, стандартными магазинами, собственной логистикой и производством, пишет ZAXID.NET.

Формат Lidl сочетает собственные марки с тщательно отобранным ассортиментом

Логистика стала отдельной темой переговоров: Lidl предложил АТБ консультационную помощь со складами и организацией поставок. Покупка дала бы немецкой компании доступ к готовой инфраструктуре в Украине и местным поставщикам. По оценке управляющего директора инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital Игоря Сотника, это также открыло бы группе Schwarz, которой принадлежит Lidl, возможность поставлять украинские товары на другие рынки.

Как сообщал "Телеграф", стартовая зарплата кассира в Lidl в Польше составляет около 4200–4600 злотых после уплаты налогов, а кассир АТБ в Украине получает в среднем около 27 тысяч гривен в месяц. Сравнение зарплат публиковалось ранее. Эти данные дают лишь контекст к новостям о переговорах Lidl и АТБ: сами по себе зарплаты в Польше и Украине не раскрывают условий возможной сделки.