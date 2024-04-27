Что каждый водитель должен проверить в авто в мае: об этом забывает 80% владельцев

Необходимо проверить всего 5 систем.

Приближение летнего сезона – это не только время для отдыха и путешествий, но и период, когда владельцам автомобилей следует внимательно проверить свои транспортные средства. Часто водители не уделяют достаточно внимания подготовке автомобиля к лету, что может привести к неприятным ситуациям на дороге. Загруженная охлаждающая система, старые или поврежденные шины, неисправные тормоза и другие недостатки могут вызвать не только дискомфорт, но и угрожать безопасности на дороге.

Перед началом летнего сезона каждый водитель должен обратить внимание на несколько важных аспектов функционирования своего автомобиля. "Телеграф" рассказывает о них подробнее.

Проверить шины

Проверка состояния шин — один из важнейших этапов перед началом лета. Убедитесь, что протектор достаточно глубок, а шины не имеют видимых повреждений или трещин. Кроме того, проверьте давление в шинах, поскольку это может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля и потреблении топлива.

Система охлаждения

Проверьте уровень и качество охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля. Убедитесь, что нет следов утечки и что радиатор и шланги не имеют повреждений. Долейте охлаждающую жидкость, если это необходимо, а также замените или промойте фильтр салона.

Щетки стеклоочистителей

Проверьте состояние щеток стеклоочистителей. Они должны быть чистыми и без следов износа. Замените щетки, если они повреждены или не эффективно очищают стекло. После зимы они часто потрескались и неисправны.

Тормозная система

Проверьте состояние тормозной системы, включая тормозные диски, колодки и уровень тормозной жидкости. Будьте внимательны к любым звукам или другим "симптомам", которые могут указывать на неисправности тормозов.

Проверить и заправить кондиционер

Проверьте работу кондиционера и убедитесь, что он охлаждает салон автомобиля. Если это необходимо, заправьте кондиционер, а также проверьте состояние и чистоту фильтра. Помните, что правильная подготовка автомобиля к летнему сезону не только обеспечит комфортную поездку, но и безопасность на дороге.

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