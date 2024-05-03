В Украине выставили на продажу спорт-кар без руля за 3,7 млн долларов, в сети смеются (фото)

В сети так и не смогли понять, как управлять машиной без руля

В Украине выставили на продажу необычную машину Aston Martin Valkyrie 2022 года выпуска. Цена ее 3,7 млн долларов, а главная особенность заключается в отсутствии руля.

Объявление опубликовали в Instagram на странице "Автобазар". В описании уточнили, что серебристый автомобиль продается исключительно под заказ.

В этом автомобиле необычно все: форма кузова, диски, мелкие детали и лишь один дворник на небольшом лобовом стекле. На фото из салона заметно, что автомобиль 2-местный. Коробка передачи автомат, а работает на электродвигателе (1156л.с). Пробег авто1 тысяча км, а начальная цена 3 700 005 долларов, но уместен торг.

Однако больше всего удивляет тот факт, что у машины на фото нет руля. Но так и задумывали создатели. Дело в том, что руль у Aston Martin Valkyrie выполнен по примеру болидов Формулы-1 и сделан съемным.

В комментариях украинцы так и не смогли понять, как управлять этим авто. Также они предположили, что владелец машины никто иной, как сын депутата или кто-то вроде того.

Aston Martin Valkyrie — это спортивный автомобиль ограниченного производства, который был создан для гоночных трек-дней. Впервые его выпустили в 2016 году компании Aston Martin, Red Bull Racing Advanced Technologies и некоторые другие. Всего выпустили 150 экземпляров этой марки по цене 3,5 млн долларов, а Valkyrie AMR Pro была выпущена в количестве 25 экземплярами по цене 4 млн долларов. Все экземпляры были распроданы.

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