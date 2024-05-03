В Україні виставили на продаж спорт-кар без керма за 3,7 млн доларів, у мережі сміються (фото)

У мережі шуткують, що бентежить зовсім не захмарна ціна авто, а лише відсутність руля і не підходящий колір

В Україні виставили на продаж незвичайну машину Aston Martin Valkyrie 2022 випуску. Ціна її 3,7 млн доларів, а головна особливість полягає у відсутності керма.

Оголошення опублікували в Instagram на сторінці "Автобазар". В описі уточнили, що сріблястий автомобіль продається виключно на замовлення.

У цьому автомобілі незвичайно все: форма кузова, диски, дрібні деталі та лише один двірник на невеликому лобовому склі. На фото із салону помітно, що автомобіль 2-місний. Коробка передачі автомат, а працює на електродвигуні (1156к.с). Пробіг авто 1 тисяча км, а початкова ціна 3 700 005 доларів, але доречний торг.

Однак найбільше дивує той факт, що машина на фото не має керма. Але так і замислювалися творці. Річ у тому, що кермо Aston Martin Valkyrie виконано за прикладом болідів Формули-1 і зроблено знімним.

У коментарях українці так і не змогли зрозуміти, як керувати цим авто. Також вони припустили, що власник машини ніхто інший, як син депутата чи хтось на зразок того.

Aston Martin Valkyrie – це спортивний автомобіль обмеженого виробництва, який був створений для гоночних трек-днів. Вперше його випустили у 2016 році компанії Aston Martin, Red Bull Racing Advanced Technologies та деякі інші. Усього випустили 150 екземплярів цієї марки за ціною 3,5 млн доларів, а Valkyrie AMR Pro була випущена в кількості 25 екземплярів за ціною 4 млн доларів. Усі екземпляри були розпродані.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Харкові бізнесмен продає суперкар McLaren. Ціна авто вимірюється у сотнях тисяч доларів.