Света не будет: в среду в Украине могут быть новые отключения, кого это коснется

По состоянию на сейчас аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей возобновлено

Сегодня, 15 мая, во всех регионах Украины вечером снова возможны отключения света. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В сообщении отмечается, что при росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 — 23:00 прогнозируется введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей.

"Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности ", — пишут в "Укрэнерго".

Отключение света – что известно

Утром 15 мая в Украине применили контролируемые аварийные отключения электроэнергии. Сообщалось об экстренных отключениях на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донетчине. В ДТЭК призвали разумно использовать свет у кого он есть.

В свою очередь, "Укрэнерго" сообщило, что имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно. Поэтому с 6.40 до 08.30 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области.

"По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей возобновлено", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 14 мая, вечером компания Yasno, входящая в состав ДТЭК, сообщила о введении экстренных отключений света в Киеве и Днепропетровской области. Поэтому для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

Атака РФ на украинские энергообъекты

8 мая РФ нанесла очередной массированный воздушный удар по территории Украины с применением ударных дронов типа "шахед" и ракет. Взрывы раздавались в Харькове, Полтавщине, Запорожье, Ивано-Франковске, Львовщине, Винницкой и Киевской области и столице.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В ДТЭК сообщили, что под российские удары попали три украинских теплоэлектростанции (ТЭС). Оборудование станций было повреждено.

В четверг, 11 апреля, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 марта в результате обстрела россиян была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.