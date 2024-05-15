Світла не буде: у середу в Україні можуть бути нові відключення, кого це торкнеться

Станом на зараз аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено

Сьогодні, 15 травня, у всіх регіонах України ввечері знову можливі відключення світла. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Про це повідомляє "Укренерго". У повідомленні зазначається, що при зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, прогнозується введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.

"Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", — пишуть в "Укренерго".

Відключення світла — що відомо

Зранку 15 травня в Україні застосували контрольовані аварійні відключення електроенергії. Повідомлялось про екстрені відключення на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині. У ДТЕК закликали розумно використовувати світло у кого воно є.

У свою чергу "Укренерго" повідомило, що наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області.

"Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 14 травня, увечері компанія Yasno, яка входить до складу ДТЕК, повідомила про введення екстрених відключень світла у Києві та Дніпропетровській області. Тому для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Атака РФ на українські енергооб'єкти

8 травня РФ завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У четвер,11 квітня, внаслідок атаки російських військ повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 березня внаслідок обстрілу росіян була повністю знищена Зміївська ТЕС у Харківській області. А 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.