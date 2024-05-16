Как распознать партнера, склонного к насилию. Ответы психолога на сложные вопросы

Как поведение на первом свидании может указывать на склонность к рукоприкладству

Проблема домашнего насилия остается актуальной даже в развитых странах мира. СМИ сообщают о новых случаях издевательств, побоев и даже убийств в семейном кругу. Для многих это становится шоком, ведь жертвы и обидчики часто известны в окружении как образованные и успешные люди.

В апреле Казахстан потрясла трагедия, когда высокопоставленный чиновник жестоко расправился с супругой. А у нас в Харьковской области мужчина убил и расчленил жену-балерину. Впрочем, такого страшного финала можно было избежать, если бы жертвы знали несколько правил общения со своими мучителями.

О чем свидетельствует слишком быстрое развитие отношений, что означает ревность на ранних стадиях знакомства и какова роль родителей в формировании комплекса жертвы? На эти и другие вопросы психологиня Богдана Валигура рассказала в первой части интервью "Телеграфу".

Красные флажки

— Ужасные истории о домашнем насилии в "идеальных" семьях напоминают, что оно может затронуть кого угодно. Как еще на начальных стадиях знакомства, на первых свиданиях распознать, что человек способен к агрессии?

— Нужно различать две ситуации. Первая — когда у человека есть расстройства личности, например, антисоциальное расстройство. Для таких лиц эмоциональное или физическое насилие является одним из инструментов достижения своих целей.

Вторая ситуация — когда насильственное поведение есть следствие неспособности человека регулировать свои эмоции. Такой человек может не хотеть наносить вред близким, может испытывать раскаяние, но не может справиться с этой проблемой самостоятельно и не обращается за помощью, например, по незнанию.

По словам Богданы Валигуры, это может быть следствием эмоциональных проблем из-за войны

В любом случае, вы всегда должны помнить, что ваша безопасность на первом месте. И главное — не причины, почему человек совершает насилие к вам, а то, что это в любом случае недопустимо.

Те случаи, которые описали вы, выполнены с особой жестокостью. У меня нет достаточной информации, чтобы дать окончательную оценку событиям. Однако, если речь идет о случае в Казахстане, то я склоняюсь к тому, что человек психопатизирован.

Как мы можем понять это на первых встречах? Люди с личностными изменениями, подверженные насилию, часто являются искусными манипуляторами. Их действия на начальном этапе направлены на создание идеального образа, чтобы очаровать и покорить потенциальную жертву. Это самые внимательные, романтические и яркие свидания. Мужчина делает все, чтобы женщина чувствовала себя особенной.

Однако есть элементы, на которые мы можем обращать внимание. Первое — эти отношения развиваются слишком быстро. Второе – партнер прямо или косвенно намекает на то, что вам никого больше не нужно. Мол, есть только мы двое. Нас двоих достаточно. Зачем тебе подруги и родители? Такой человек может даже противопоставлять себя другому окружению.

Это делается для того, чтобы человек был социально изолированным и потом не обращался за помощью к близким. Это может быть в стиле: твои подруги ведут себя слишком легкомысленно, поэтому я не доверяю им и не хочу тебя отпускать с ними гулять.

Еще одним красным флажком является обливание грязью своих бывших партнеров и обвинение их во всех грехах. Человек не должен уделять слишком много времени и внимания предыдущим отношениям.

Также тревожным сигналом является немотивированное агрессивное поведение или взрывы гнева. Они могут быть направлены как на вас, так и на окружающих. К примеру на обслуживающий персонал или родственников.

— Навязчивое поведение, нежелание принимать "нет" как ответ, ревность на ранних стадиях знакомства — могут ли эти сигналы указывать на потенциальную склонность к эмоциональному или психологическому насилию впоследствии?

– Да. Вообще, иногда человек может искренне стремиться к отношениям с вами, но ему не хватает чувства меры. Важно, чтобы такой человек слышал ваши границы и уважал их.

К примеру, если вы просите не звонить вам трижды в день, а писать сообщения, или писать не так часто, потому что это вас отвлекает — человек должен согласиться с вашими просьбами.

Если же человек в ответ на ваши просьбы начинает обижаться, винить вас, устраивать истерики – это уже плохой сигнал. Даже если такое поведение не является абьюзом, а скорее острой реакцией на отказ, вам следует хорошо подумать, готовы ли вы к такому.

— Как объяснить тот факт, что мужчина, который сначала кажется заботливым и ласковым, со временем превращается в обидчика? Чем объясняется жестокость, которая проявляется в отношениях, когда-то казавшихся идеальными?

— Однозначного ответа, почему люди так поступают, нет. Это может быть обычный инструмент коммуникации воздействия через личностные изменения или детский опыт. Например, у человека в семье было так принято, и это считалось "Ok". Но, во всяком случае, мы должны иметь нулевую толерантность к насилию.

Если вы чувствуете себя в опасности, не игнорируйте эти ощущения. Потому что здесь очень важный и тонкий предел — физическое насилие начинается тогда, когда уже была проделана большая работа эмоционального насилия.

И тогда жертва думает, что она провокатор и заслуживает такого отношения, мол, я не слышала его просьбы, это я виновата, а если бы я не раздражала, то было бы все хорошо.

Нет, это абсолютная ложь. Никаких оправданий физическому и любому другому насилию нет.

Иногда все начинается с детства

— Многие говорят, что все психологические проблемы и склонность к насилию в частности уходят с детства. Так ли это и как родителям предотвратить такие ошибки?

— Не заметить, что ребенок подвержен агрессии, довольно сложно. Такой ребенок будет часто биться, наносить вред животным, иметь проблемы с дисциплиной и т.д. Конечно, если мы видим такие тенденции, то должны обращаться за помощью к детским психиатрам. Прежде всего, психиатр – это абсолютно нормальный врач, такой же как пульмонолог или семейный врач, проводящий обследование вашего ребенка и дающий рекомендации по дальнейшим действиям.

В младенческом возрасте очень редко применяют препараты. Чаще это поведенческий тренинг. И прежде всего это тренинг для родителей, чтобы они могли и учились справляться особенностям своего ребенка. Любым сложностям можно справиться, если вовремя оказать ребенку необходимую помощь и заботу. Дети, имеющие определенные поведенческие проблемы, не обязательно сохранят такие тенденции во взрослом возрасте.

На уровень толерантности к насилию во взрослом возрасте оказывает большое влияние ситуация в семье. Например, ребенок регулярно бывает битым или наблюдает за тем, как это происходит дома. И для нее это становится частью нормы. Или она понимает, что это не норма, но не развивает другие навыки коммуникации и эмоциональной регуляции.

Чтобы уберечь ребенка от насилия, мы должны создать атмосферу нетерпимости к нему в семье. То есть четко объяснить ребенку, что насилие недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, за исключением самообороны.

*Какие существуют виды женского насилия, как отличить заботу от нездорового контроля и почему жертвы насилия не просят о помощи? Об этом читайте во второй части интервью, которое выйдет в пятницу, 17 апреля, утром.