Цены пока "кусаются", но есть хорошая новость: сколько стоит одна из любимых ягод украинцев

В прошлом году в это время стоимость была выше

Цены на черешню в мае были очень высокими, но на рынке уже появились оптовые партии местной черешни. Это приведет к снижению цены на раннюю ягоду.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, украинские садоводы начали реализацию местной черешни нового урожая. Сезон черешни начался в срок, хотя мог бы опоздать из-за весенних заморозков и неблагоприятных погодных условий.

По состоянию на 31 мая черешня из местных хозяйств продавалась по 50-110 гривен за килограмм. Однако качество предлагаемой продукции оценивается как невысокое. При этом сейчас на рынке представлена в основном черешня ранних сортов, которая не особо популярна из-за своего мелкого размера. Вскоре на рынке появится более поздняя и крупная черешня. В связи с этим цены на раннюю продолжат снижаться.

Аналитики напомнили, что в прошлом году первые поставки черешни на рынок начались практически в то же время, как и в этом. Однако цена была от 85 гривен за килограмм, в среднем на 70% дороже, чем сейчас.

Сколько стоит черешня на рынке и в магазине

На Столичном рынке в Киеве цена на черешню украинского производства составляет от 150 до 230 гривен за килограмм. Импортная ягода значительно дороже — 400-500 гривен.

В супермаркете "Сильпо" черешню можно купить по цене от 139 гривен за килограмм. Столько стоит самая дешевая ягода, а самая дорогая — 349 гривен.

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