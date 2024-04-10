Польские спецслужбы развели РФ на полмиллиарда: в Госдуме бьют тревогу

Российский депутат обвинил польские спецслужбы в провале игры "Смута"

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который однажды присвоил победу украинской киберспортивной организации РФ, поиграл в "Смуту", после чего обвинил разработчиков в сотрудничестве с западными спецслужбами. Российская компьютерная игра вышла в начале апреля.

Соответствующий комментарий Милонов написал в vk. Виталий назвал российскую игру "шляпой и халтурой", а также предположил, что разработчики "Смуты" были завербованы польскими спецслужбами.

"Основной бюджет проекта гарантировало государство — в общей сумме около 500 миллионов рублей (около 210 млн грн). И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги.

Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно.

Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура", — написал Милонов.

Кроме того, Милонов прикрепил видео бага з ходьбой персонажа в игре, которое уже стало мемом.

Ранее Милонов призвал не выдавать нидерландским властям форварда московского "Спартака" Квинси Промеса, который был осужден на 6 лет тюрьмы по делу о контрабанде кокаина общим весом 1362 кг.