Польские спецслужбы развели РФ на полмиллиарда: в Госдуме бьют тревогу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российский депутат обвинил польские спецслужбы в провале игры "Смута"
Депутат Госдумы Виталий Милонов, который однажды присвоил победу украинской киберспортивной организации РФ, поиграл в "Смуту", после чего обвинил разработчиков в сотрудничестве с западными спецслужбами. Российская компьютерная игра вышла в начале апреля.
Соответствующий комментарий Милонов написал в vk. Виталий назвал российскую игру "шляпой и халтурой", а также предположил, что разработчики "Смуты" были завербованы польскими спецслужбами.
"Основной бюджет проекта гарантировало государство — в общей сумме около 500 миллионов рублей (около 210 млн грн). И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги.
Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно.
Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура", — написал Милонов.
Кроме того, Милонов прикрепил видео бага з ходьбой персонажа в игре, которое уже стало мемом.
Ранее Милонов призвал не выдавать нидерландским властям форварда московского "Спартака" Квинси Промеса, который был осужден на 6 лет тюрьмы по делу о контрабанде кокаина общим весом 1362 кг.