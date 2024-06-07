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В жаре и темноте, но с юмором: лучшие мемы и приколы про отключение света в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Собрали последние видео и картинки про возвращение графиков отключений в 2024 году Новость обновлена 07 июня 2024, 12:38
Собрали последние видео и картинки про возвращение графиков отключений в 2024 году. Фото telegraf.com.ua

Эта подборка гарантированно поднимет вам настроение

Последние недели в Украине выдались не самыми простыми, — кроме постоянных тревог и обстрелов, вернулись графики отключения электричества и воцарилась по-настоящему летняя жара. Но украинцы в привычной для себя манере воспринимают все невзгоды с юмором и генерируют массу мемов про реалии сегодняшней жизни в Украине. "Телеграф" собрал лучшие из них, которые гарантированно поднимут вам настроение.

Прежде всего, смеются украинцы над тем, как при отключении света пропадает мобильный интернет и связь, невозможно пользоваться кондиционером, а поездку в лифте приходится планировать, чтобы не застрять во время отключения:

Мем, что нет связи и мобильного интеренета во время отключения света
Мем про лифты и отключения света в Украине
Мем, что нет мобильной связи без света
Мем, что нужно ехать на работу без электричества
Мем про кондиционеры в Украине и Укрэнерго

Кроме того, забавляет людей и то, что в 2024 году поиск работы и попытки жить спокойно выглядят сюрреалистично.

Мем о том, как ищешь работу в Украине в 2024 году
Мем о том, что нужно купить в Украине, чтобы нормально жить без света
Моя комната выглядит без света так, чтобы его комната выглядела так

Постоянный повод для шуток и в конспирологических теориях о том, что в Украине не хватает электричества якобы потому что она продает его в Евросоюз:

Шутки, что Украина продает электричество в Польшу
Мем про молнии и отключения света в Украине
Отзыв про повербанк и прилет 152 мм
@la_roks

♬ оригінальний звук - Lyana_Roks

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит посмотреть новый драматический сериал от Netflix "Ни одной больше".

Теги:
#Электричество #Шутки #Юмор #Мемы #отключения