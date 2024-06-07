В жаре и темноте, но с юмором: лучшие мемы и приколы про отключение света в Украине

Эта подборка гарантированно поднимет вам настроение

Последние недели в Украине выдались не самыми простыми, — кроме постоянных тревог и обстрелов, вернулись графики отключения электричества и воцарилась по-настоящему летняя жара. Но украинцы в привычной для себя манере воспринимают все невзгоды с юмором и генерируют массу мемов про реалии сегодняшней жизни в Украине. "Телеграф" собрал лучшие из них, которые гарантированно поднимут вам настроение.

Прежде всего, смеются украинцы над тем, как при отключении света пропадает мобильный интернет и связь, невозможно пользоваться кондиционером, а поездку в лифте приходится планировать, чтобы не застрять во время отключения:

Кроме того, забавляет людей и то, что в 2024 году поиск работы и попытки жить спокойно выглядят сюрреалистично.

Постоянный повод для шуток и в конспирологических теориях о том, что в Украине не хватает электричества якобы потому что она продает его в Евросоюз:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит посмотреть новый драматический сериал от Netflix "Ни одной больше".