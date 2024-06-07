Рус

У спеці та темряві, але з гумором: найкращі меми та приколи про відключення світла в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зібрали останні відео та картинки про повернення графіків відключень у 2024 році Новина оновлена 07 червня 2024, 12:38
Зібрали останні відео та картинки про повернення графіків відключень у 2024 році. Фото telegraf.com.ua

Ця добірка гарантовано підніме вам настрій

Останні тижні в Україні видалися не найпростішими — крім постійних тривог та обстрілів повернулися графіки відключення електрики та запанувала по-справжньому літня спека. Але українці у звичній для себе манері сприймають усі негаразди з гумором та генерують масу мемів про реалії сьогоднішнього життя в Україні. "Телеграф" зібрав найкращі з них, які гарантовано піднімуть настрій.

Насамперед сміються українці з того, як при відключенні світла пропадає мобільний інтернет та зв’язок, неможливо користуватися кондиціонером, а поїздку в ліфті доводиться планувати, щоб не застрягти під час відключення:

Мем, що немає зв’язку та мобільного інтернету під час відключення світла
Мем про ліфти та відключення світла в Україні
Мем, що немає мобільного зв’язку без світла
Мем, що треба їхати на роботу без електрики
Мем про кондиціонери в Україні та Укренерго

Крім того, смішить людей і те, що у 2024 році пошук роботи та спроби жити спокійно виглядають сюрреалістично.

Мем про те, як шукаєш роботу в Україні у 2024 році
Мем про те, що потрібно купити в Україні, щоб нормально жити без світла
Моя кімната виглядає без світла так, щоб його кімната виглядала так

Постійний привід для жартів і в конспірологічних теоріях про те, що в Україні не вистачає електрики нібито тому, що вона продає її Євросоюзу:

Жарти, що Україна продає електрику Польщі
Мем про блискавки та відключення світла в Україні
Відгук про повербанк та приліт 152 мм
@la_roks

♬ оригінальний звук - Lyana_Roks

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто подивитися новий драматичний серіал від Netflix "Жодна віднині".

Теги:
#Електрика #Жарти #Гумор #Меми #відключення