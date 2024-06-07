У спеці та темряві, але з гумором: найкращі меми та приколи про відключення світла в Україні

Ця добірка гарантовано підніме вам настрій

Останні тижні в Україні видалися не найпростішими — крім постійних тривог та обстрілів повернулися графіки відключення електрики та запанувала по-справжньому літня спека. Але українці у звичній для себе манері сприймають усі негаразди з гумором та генерують масу мемів про реалії сьогоднішнього життя в Україні. "Телеграф" зібрав найкращі з них, які гарантовано піднімуть настрій.

Насамперед сміються українці з того, як при відключенні світла пропадає мобільний інтернет та зв’язок, неможливо користуватися кондиціонером, а поїздку в ліфті доводиться планувати, щоб не застрягти під час відключення:

Крім того, смішить людей і те, що у 2024 році пошук роботи та спроби жити спокійно виглядають сюрреалістично.

Постійний привід для жартів і в конспірологічних теоріях про те, що в Україні не вистачає електрики нібито тому, що вона продає її Євросоюзу:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто подивитися новий драматичний серіал від Netflix "Жодна віднині".