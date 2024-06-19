Вы бы точно не стали такое есть: что на самом деле пихали в "настоящую" советскую колбасу

ГОСТ четко указывал на то, чем можно заменить мясо

Советский Союз развалился более 30 лет назад, однако до сих пор есть люди, которые ностальгируют по "лучшей стране в мире" (по версии советской пропаганды) или "стране тотального дефицита" (как оно было на самом деле). Едва ли не чаще всего такие люди вспоминают легендарную колбасу за 2.20 и советское мороженое, известное своим "качеством".

В Совке все регулировалось ГОСТами и именно на них всегда уповал советский человек. Однако, как показывают факты, ГОСТы в стране менялись в зависимости от массы факторов и политической воли коммунистических дельцов у власти. То есть то, что должно было быть единым и непоколебимым стандартом, было не таким уж и непоколебимым.

ГОСТ, на который до сих пор молятся

Если говорить о пищевых продуктах, то любой ГОСТ регулировал: состав, условия производства (технология, грубо говоря) и используемое оборудование. Но, несмотря на то, что это был "стандарт", документ скорее давал советы производителям по изготовлению того или иного продукта.

Вернемся к "легендарной" колбасе. Согласно советскому ГОСТу, колбасные изделия должны содержать в себе не менее 75% какого-либо мяса в зависимости от сорта. И именно здесь "собака зарыта".

ГОСТ ясно указывал на то, чем можно заменить некоторые ингредиенты. К примеру, документ указывал, что мясо в колбасе можно заменить субпродуктами, вываренными костями, соей, пищевой плазмой и др., а вместо натуральных специй добавлялась "химия", пусть и безопасная для здоровья.

Добавьте сюда, что некоторые предприятия и эти нормы нарушали, снижая количество необходимых компонентов продукции. Поэтому на выходе советский человек покупал колбасу, сделанную из всего, кроме собственно мяса.

Красителей и стабилизаторов в колбасу было набито с горой, а люди, которые годами ходили в туалет с газеткой, утверждают о натуральности и вкусе, который не могут забыть. На следующем снимке видим "вишенку на торте".

Черным по белому написано, что при производстве колбас или сарделек допускается использовать мясные обрезки, замороженные мясные блоки, плазму крови, обрезки вареных копченостей, белковый стабилизатор и другое. Последнее, кстати, не что иное, как перемолотые шкурки и сухожилия животных.

То есть производитель мог напихать в колбасу все, что угодно, кроме мяса и делал это согласно ГОСТу. Оно и понятно, ведь в стране, где всегда царил дефицит чего угодно, сырья на то, чтобы прокормить сотни миллионов людей просто не хватало.

Так же как и мясные изделия, в СССР производили чуть ли не все: кофе делали из желудей, в мороженое добавляли крахмал или муку и различные жиры, соки были смесью воды и химических добавок с небольшой частью, собственно, натурального сока.

Таким образом, если что-то в СССР было сделано по ГОСТу, то далеко не всегда это означало, что речь идет о качественном и лучшем в мире продукте. Государственные стандарты были далеки от идеала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к чему привел "сухой закон" в СССР и почему в "лучшей стране" процветало повальное пьянство.