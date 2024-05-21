За день не справиться: что происходит возле Деснянского ТЦК в Киеве (репортаж)

Десятки людей стоят с самого утра

Каждый день возле киевских ТЦК выстраиваются длинные очереди. Во вторник, 21 мая, собралась толпа возле Деснянского территориального центра комплектования.

Репортер "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте и пообщался с людьми. Киевляне рассказывают, что за день справиться почти невозможно.

Мужчины записываются в электронную очередь, но ждать приходится немало.

Очередь в Деснянский ТЦК

Также киевские ТЦК столкнулись с еще одной проблемой — отключения света. Это приостанавливает работу центров.

Усталые киевляне стоят не один день

Около трех десятков людей стоят у входа. От палящего солнца некоторые прячутся в холодок.

Задерживает работу центра отключения света

Тот кто очень устал, присел в травке.

Один киевлянин даже пришел с маленьким ребёнком. Он любезно прокомментировал ситуацию у Деснянского ТЦК.

Местный пришел с маленькой девочкой

Мужчина рассказывает, что имеет шансы в течение двух дней пройти ВЛК. Для этого он зарегистрировался в электронной очереди и ждет.

На вопрос, почему обновляет данные через ТЦК, а не Резерв+, мужчина ответил: "Все равно придется обновлять данные через военкомат. В любом случае надо будет проходить медкомиссию всем".

Напоминаем, в Минобороны запустили новый сервис, а именно электронную очередь в ТЦК и СП. Предварительная запись уже возможна до 19 центров.

Эта электронная очередь должна уменьшить физические очереди в ТЦК и сделать процесс обновления военно-учетных данных более организованным.

Записаться довольно легко. Для этого необходимо выбрать ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве очереди в ТЦК настолько велики, что некоторые предприимчивые граждане даже решили заработать на этом. За сколько продают место в очереди столицы.