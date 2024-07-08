Валерий Залужный отмечает день рождения: что нужно знать о легендарном генерале и каким он был в молодости (фото)

Залужный празднует день рождения

Сегодня, 8 июля, генерал в отставке Валерий Федорович Залужный отмечает юбилей – 51 год. С самого начала полномасштабного вторжения именно он стал символом украинской борьбы за независимость. Управляя обороной страны в самые сложные моменты, Валерий Федорович получил уважение не только от украинского народа, но и зарубежных специалистов и должностных лиц.

"Телеграф" расскажет больше о том, где учился и как строил военную карьеру Валерий Залужный. Собрали вам самые интересные факты.

Краткая биография: образование и карьера

Валерий Залужный родом из Новоград-Волынского Житомирской области. Учился в местном машиностроительном техникуме и закончил его на отлично. После этого поступил на общевоенный факультет Одесского института сухопутных войск и также завершил обучение успешно.

Тогда будущий генерал стал постепенно развиваться в карьере, начиная от командира взвода. Спустя несколько лет военной службы стал командиром батальона.

Валерий Залужный в молодости, Фото из соцсетей

Несмотря на высокую должность, Валерий Федорович продолжал активно учиться. Он поступил в Национальную академию обороны Украины и закончил ее успешно.

Валерий Залужный в молодости, Фото из соцсетей

Так, после очередной учебы Залужный стал первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады. Она базировалась в Яворове Львовской области. Там прослужил в течение двух с половиной лет.

После этого Залужный учился в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. Став лучшим выпускником вуза, получил переходящий меч королевы Великобритании.

Валерий Залужный и Сергей Наев, Фото: Фейсбук Сергея Наева

В 2009 году военный стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады. Он пробыл на этой должности 3 года.

Впоследствии Залужного назначают начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Запад". Спустя какое-то время начинает руководить Объединенным оперативным штабом ВСУ. А в 2019 году получил должность командующего Оперативного командования "Север".

Знаковым стало назначение Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ 27 июля 2021 года. Военный проявил себя как волевой и отважный генерал, который не только принимает решения, но и проявляет человеческие качества.

Так, Залужный пытался понять проблемы солдат и учитывал их мнения. Он поддерживал обновление украинской армии молодыми военными и отказ от советских подходов.

В марте Валерия Федоровича уволили с военной службы по состоянию здоровья. Президент Владимир Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. На днях стало известно, что Залужный перейдет к исполнению своих обязанностей уже 10 июля.

Личная жизнь

Валерий Федорович Залужный уже 20 лет состоит в браке с женой Еленой. У них есть две дочери, одна из которых тоже планирует быть военной, поэтому учится в Киевском гарнизоне. А младшая дочь генерала хочет быть врачом, поэтому учится в медицинском вузе в Одессе.

Жена Елена раньше работала финансистом в "Укргазбанке". Вместе с мужем они любят путешествовать и открывать новые места. Залужный часто публикует трогательные фотографии вместе с Еленой.

Валерий Залужный с женой, Фото из соцсетей генерала

Валерий Залужный с женой, Фото из соцсетей генерала

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