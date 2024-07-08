Залужному — 51. "Валерчик", котики в Instagram и мечта детства: пять интересных фактов из его жизни

Некоторые факты об экс-главкоме малоизвестны

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в понедельник, 8 июля, празднует свой день рождения. В этот день ему исполнился 51 год.

"Телеграф" предлагает читателям узнать интересные факты из его жизни. О многих из них мало кто когда-либо слышал.

Из открытых источников удалось узнать, чем увлекается бывший главком, какую музыку предпочитает слушать и какой контент любит смотреть в социальных сетях.

Валерий Залужный — кто он

Валерий Федорович Залужный — бывший главнокомандующий ВСУ, генерал в отставке. Герой Украины. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Прозвище со школы

В детстве Валерий Залужный был не слишком высокого роста и у него были розовые щечки. Одноклассники называли его "Валерчик" из-за его милого вида. Однако уже с годами он вытянулся и эти безобидные шутки больше никто уже не использовал.

Диско и металл

Предпочтения Валерия Залужного в музыке весьма своеобразны. Он любит послушать диско 80-х. Но также ему нравятся песни металл-группы Рамштайн. Все зависит от настроения.

Залужный в Instagram

Чтобы разгрузить мысли, Залужный любит полистать ленту "Инстаграм". К слову, он предпочитает контент с котиками, пишет РБК-Украина.

Кем мечтал стать

Валерий Залужный в своем детстве и юношестве хотел связать свою жизнь с юмором и быть комиком. Но все же его пристрастие к военному делу взяло верх и стало главной часть жизнь экс-главкома ВСУ.

Улицы в его честь

Мало кто знает, но в Днепропетровской и Хмельницкой областях есть улицы, названные в честь Валерия Залужного.

Напомним, ранее "Телеграфу" стало известно, что Валерий Залужный уже уехал в Лондон должность посла в Великобритании. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 7 марта 2024 года утвердил кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

До этого, 8 февраля 2024 года Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку, а вместе с ним и все командование Сил обороны Украины.