Валерій Залужний святкує день народження: що треба знати про легендарного генерала та яким він був у молодості (фото)

Залужний святкує день народження

Сьогодні, 8 липня, генерал у відставці Валерій Федорович Залужний відзначає ювілей — 51 рік. Від початку повномасштабного вторгнення саме він став символом української боротьби за незалежність. Керуючи обороною країни в найскладніші моменти, Валерій Федорович отримав шану не лише від українського народу, а й від закордонних фахівців і посадовців.

"Телеграф" розповість більше про те, де навчався та як будував військову кар'єру Валерій Залужний. Зібрали для вас найцікавіші факти.

Коротка біографія: освіта і кар'єра

Валерій Залужний родом із Новоград-Волинського, що на Житомирщині. Навчався у місцевому машинобудівному технікумі та закінчив його з відзнакою. Після того вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ і також завершив навчання на відмінно.

Тоді майбутній генерал почав поступово розвиватися в кар'єрі, починаючи від командира взводу. Через кілька років військової служби став командиром батальйону.

Валерій Залужний в молодості, Фото з соцмереж

Попри високу посаду, Валерій Федорович продовжував активно навчатися. Він вступив до Національної академії оборони України й також закінчив його успішно.

Валерій Залужний в молодості, Фото з соцмереж

Так, після чергового навчання Залужний став першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади. Вона базувалась у Яворові, що на Львівщині. Там прослужив протягом двох з половиною років.

Після цього Залужний навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського. Ставши найкращим випускником вишу, отримав перехідний меч королеви Великої Британії.

Валерій Залужний та Сергій Наєв, Фото: Фейсбук Сергія Наєва

У 2009 році військовий став командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Він пробув на цій посаді 3 роки.

Згодом Залужного призначають начальником штабу — першим заступником командувача військ Оперативного командування "Захід". Через певний час починає керувати Об'єднаним оперативним штабом ЗСУ. А у 2019 році отримав посаду командувача Оперативного командування "Північ".

Знаковим стало призначення Валерія Залужного на посаду головнокомандувача ЗСУ 27 липня 2021 року. Військовий проявив себе як вольовий та відважний генерал, який не лише ухвалює виважені рішення, але й проявляє людські якості.

Так, Залужний намагався зрозуміти проблеми солдатів та враховував їх думки. Він підтримував оновлення української армії молодими військовими та відмову від радянських підходів.

У березні Валерія Федоровича звільнили з військової служби за станом здоров'я. Натомість президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Великій Британії. Днями стало відомо, що Залужний перейде до виконання своїх обов'язків вже 10 липня.

Особисте життя

Валерій Федорович Залужний вже протягом 20 років перебуває у шлюбі з дружиною Оленою. Вони мають двох доньок, одна з яких теж планує бути військовою, тому навчається в Київському гарнізоні. А молодша донька генерала хоче бути лікарем, тому навчається у медичному виші в Одесі.

Дружина Олена раніше працювала фінансистом в "Укргазбанку". Разом із чоловіком вони полюбляють подорожувати та відкривати для себе нові місця. Залужний часто публікує зворушливі світлини разом із Оленою.

Валерій Залужний з дружиною, Фото з соцмереж генерала

Валерій Залужний з дружиною, Фото з соцмереж генерала

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