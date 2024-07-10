Гальмівна рідина, самогон із клею і не тільки: чим радянські люди замінювали алкоголь

Деякі "експерименти" часом закінчувалися плачевно для здоров’я людей

У зв’язку з дефіцитом СРСР багатьох елементарних речей радянські люди викручувалися, як могли. Це торкнулося навіть алкоголю.

Багато хто примудрявся замінити алкоголь домашніми "коктейлями", часом приготованими з дивних на перший погляд інгредієнтів — цей факт приводив не тільки до алкоголізму, а й до летальних наслідків. "Телеграф" розповідає про найнезвичайніших замінників алкоголю, популярних серед радянських громадян.

Чим у СРСР замінювали алкоголь

За радянських часів була дуже популярна так звана "табуретовка". Цей напій вперше описується в романі "Золоте теля" — там головний герой говорив, що навіть зі звичайної табуретки може вийти прекрасний самогон.

Згодом головним інгредієнтом "табуретовки" став столярний клей. Його "діставали" зі столів, стільців та інших меблів, укладали в пляшки й чекали, поки клей забродить.

Альтернативний варіант приготування напою – з відходів деревини. Їх просто просочували спиртом.

Працівники фабрик та заводів часто крали бензин для особистих потреб. З нього готували самогон — виходив напій із дивним присмаком та жахливим запахом.

Крім бензину, радянські люди вживали й гальмівну рідину. Нікого не зупиняв навіть можливий факт втрати зору після вживання напою — щоб дістати бажаний інгредієнт, люди йшли на різні хитрощі.

"Привчили" пити гальмівну рідину військовослужбовці — вони не боялися наслідків та проблем зі здоров’ям надалі. Потім напій став популярним серед працівників комбінатів та фабрик.

Вживали у чистому вигляді й денатурат — технічний спирт, який використовують для виготовлення мийних засобів. Часто для приготування алкоголю його змішували навіть із паливом.

Багато хто готував спирт з денатурату

Популярним напоєм був одеколон. Спочатку воліли "Потрійний", проте через деякий час з’явився конкурент — "Дух Женеви". Парфуми змішували з різними спиртовмісними засобами.

Одеколон – популярний інгредієнт для різних напоїв

Вигадували в СРСР і різні коктейлі. Найпопулярнішим вважався "Сльози комсомолки". Робили його з лосьйонів та ополіскувача для ротової порожнини. Їх змішували з лимонадом чи газованою водою, додаючи до смаку лак.

Раніше ми розповідали, що в СРСР навіть повторно використовували воду з-під макаронів. Також "Телеграф" писав, навіщо в СРСР вигадали рибний день.