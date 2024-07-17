Части пенсионеров придется вернуть деньги государству: кого это коснется

О некоторых вещах лучше не забывать

В Украине часть пенсионеров может столкнуться с необходимостью возвращать деньги государству. Это может случиться в ряде случаев.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда в соцсети Facebook. Отмечается, что пенсионеры должны уведомить компетентные службы о том, что у них произошли изменения в личных данных.

Это касается трудоустройства, увольнения, открытия или закрытия ФЛП и ряда других случаев. К ним относятся:

замена паспорта, в случае если стары потерян или украден;

смена фамилии;

изменение идентификационного кода;

трудоустройство или увольнение с работы;

оформление ФЛП или его закрытие;

приобретение или прекращении особого статуса;

выезд за границу на постоянное место жительства.

В ПФУ отмечают, что пенсионер в таких случаях может получить или потерять право на определенные доплаты, индексации или надбавки. Если же пенсионер потерял право на выплаты, но не сообщил об этом в Пенсионный фонд, то переплата будет вычтена из следующих выплат или же будет возвращена другим способом.

Сообщить об изменении статуса можно двумя способами: через личный кабинет или обратившись в ближайшее территориальное отделение.

Как сообщалось ранее, в постановлении Кабинета Министров Украины предусмотрена индексация пенсий на 2025-2027 годы. Она должна проходить ежегодно в начале весны.