Части пенсионеров придется вернуть деньги государству: кого это коснется
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О некоторых вещах лучше не забывать
В Украине часть пенсионеров может столкнуться с необходимостью возвращать деньги государству. Это может случиться в ряде случаев.
Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда в соцсети Facebook. Отмечается, что пенсионеры должны уведомить компетентные службы о том, что у них произошли изменения в личных данных.
Это касается трудоустройства, увольнения, открытия или закрытия ФЛП и ряда других случаев. К ним относятся:
- замена паспорта, в случае если стары потерян или украден;
- смена фамилии;
- изменение идентификационного кода;
- трудоустройство или увольнение с работы;
- оформление ФЛП или его закрытие;
- приобретение или прекращении особого статуса;
- выезд за границу на постоянное место жительства.
В ПФУ отмечают, что пенсионер в таких случаях может получить или потерять право на определенные доплаты, индексации или надбавки. Если же пенсионер потерял право на выплаты, но не сообщил об этом в Пенсионный фонд, то переплата будет вычтена из следующих выплат или же будет возвращена другим способом.
Сообщить об изменении статуса можно двумя способами: через личный кабинет или обратившись в ближайшее территориальное отделение.
Как сообщалось ранее, в постановлении Кабинета Министров Украины предусмотрена индексация пенсий на 2025-2027 годы. Она должна проходить ежегодно в начале весны.