Дійшло до порівнянь із Шарієм: Гончаренко та Притула зчепилися через тисячу гривень

Українці вже традиційно розділилися на два табори у черговому скандалі

У мережі розгорівся скандал між нардепом від "Євросолідарності" Олексієм Гончаренком та шоуменом, а сьогодні волонтером Сергієм Притулою. Причина суперечки — донат, а точніше його сума, яка видалася недостатньою.

Суперечка між політиком та волонтером тривала не один день. Участь у ній взяв і проросійський блогер Анатолій Шарій.

Сергій Притула задонатив 1000 гривень на оптику для мобільних вогневих груп, які регулярно збивають "Шахеди". Цей збір на ПЗРК "Голка" та оптику організував його ж благодійний фонд. Про це він прозвітував у соціальній мережі.

Проте проросійському блогеру Анатолію Шарію здалося, що цієї суми замало. Він назвав Притулу "мультмільйонером", який не посоромився пропіаритися на такому скромному пожертвуванні. Пост з аналогічним посилом опублікував і нардеп Гончаренко.

Волонтер не став мовчати і нагадав, що немає фіксованої суми донату — це справа добровільна. І розповів, що спільного у Гончаренка та Шарія.

"Що спільного між Гончаренком і Шарієм, окрім георгіївської стрічки в голові? Правильно – знецінювання рутинного донату. Крім грубих донатів розміром у сотні тисяч гривень (загалом у 2024 вже близько 2 млн грн), я, як і кожна нормальна людина, практикую ситуативні донати, з доступного на даний момент стану коштів на карті. Але Льоша та Толя вважають, що це погано. Цікаво, вони домовлялись про синхронність чи так співпало? Як гадаєте?", — написав волонтер.

Олексій Гончаренко спробував уколоти його, сказавши, що той день думав над тим, як би відповісти на звинувачення у свій бік. І знову уїдливо прокоментував пожертву волонтера до свого ж фонду.

"Сережка, ну цілий день думати про відповідь? Звільни ти своїх приколістів. Дивись майстер клас: Що спільного між притулком та секс-працівницею? Після зустрічі з іншою у тебе залишиться на 900 гривень більше… Ну а якщо за фактами. Це справді я знецінив допомогу ЗСУ. Мультимільйонер Сергій Притула кидає тисячу гривень фонду Сергія Притули та постить у твіттері Сергія Притули", — написав нардеп.

У мережі деякі українці підтримали цькування волонтера за донат у тисячу гривень і заявили, що за його доходів він міг би дозволити собі більше грошей жертвувати на ЗСУ. Інші ж навпаки засудили Гончаренка та заявили, що той "пробив дно" своїми висловлюваннями.

Також "Телеграф" розповідав про те, що мати скандального нардепа Миколи Тищенка виправдала його витівки. Жінка торгує шкарпетками та квітами біля метро, доки її син веде розкішне життя.