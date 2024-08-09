Будановка и АТБ в Судже: украинцы создали остроумные мемы о боях в Курской области

Не обошлось и без упоминания о нашумевшем сериале "Игра в кальмара"

Уже несколько дней в Курской области России якобы Вооруженные Силы Украины захватывают российские территории. Эти события очень веселят и вдохновляют украинцев на создание новых мемов.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы и несколько комментариев на фоне событий на Курщине.

Одним из популярнейших в этих саркастических изображениях стал населенный пункт Будановка. Он созвучен с фамилией главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, неоднократно озвучивавшего громкие и недвусмысленные заявления по России.

Масштабы захвата якобы украинскими войсками территорий растут, поэтому украинцы уже спрашивают, когда на Курщине откроют АТБ и Новую почту. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошинский призывает людей "управлять ответственно" в Судже.

Также шквал мемов вызвала и реакция США на события в Курской области, ведь западные партнеры не видят в этом эскалацию войны. Не обошлось без шуток о Байдене, которого якобы "вдохновили" события на Курщине.

Уже шутят об образовании "Курской народной республики (КНР)" как ДНР и ЛНР.

Скорость захвата территорий и реакция, проснувшихся от шума россиян, также уже стали мемами.

Шутят в сети и про возмущения россиян на то, что армия Кремля "своим СВО" навлекла на Курскую область беду. Не обошлось и без упоминания о нашумевшем сериале "Игра в кальмара".

Разбомбленные кадры Суджи и других городов и эвакуация россиян уже стали мемами.

Есть и саркастические изображения, которые угадывают реакцию диктатора Владимира Путина на события на Курщине.

Также шутят в сети и о населенном пункте РФ Внезапное, которое находится в Курской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрпочта" анонсирует "открытие" отделения в Курской области РФ.