Будановка та АТБ у Суджі: українці створили дотепні меми про бої в Курській області

Не обійшлось і без згадки про нашумілий серіал "Гра в кальмара"

Вже кілька днів у Курській області Росії нібито Збройні Сили Україні захоплюють російські території. Ці події неабияк веселять та надихають українців на створення нових мемів.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми та декілька коментарів на тлі подій на Курщині.

Одним з найпопулярніших у цих саркастичних зображеннях став населений пункт Будановка. Він співзвучний з прізвищем голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова, який неодноразово видав гучні та недвозначні заяви щодо Росії.

Масштаби захоплення нібито українськими військами територій ростуть, тому українці вже питають, коли ж на Курщині відкриють АТБ та Нову пошту. А перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошинський закликає людей "керувати відповідально" у Суджі.

Також шквал мемів викликала і реакція США на події у Курській області, адже західні партнери не вбачають у цьому ескалацію війни. Не обійшлось без жартів про Байдена, якого нібито "надихнули" події на Курщині.

Вже жартують про утворення "Курської народної республіки (КНР)" на кшталт ДНР та ЛНР.

Швидкість захоплення територій та реакція росіян, які прокинулись від галасу також вже стали мемами.

Жартують у мережі й з обурення росіян на те, що армія Кремля "своїм СВО" накликала на Курську область біду. Не обійшлось і без згадки про нашумілий серіал "Гра в кальмара".

Розбомблені кадри Суджі та інших міст та евакуація росіян вже стали мемами.

Є й саркастичні зображення, у яких вгадують реакцію диктатора Володимира Путіна на події на Курщині.

Також жартують у мережі і про населений пункт РФ Внезапное, яке у Курській області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" анонсує "відкриття" відділення у Курській області РФ.