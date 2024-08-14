Проверьте свои кладовки: какие советские игрушки можно продать за десятки тысяч (фото)

Детство в СССР было довольно суровым, например о некоторых продуктах, которыми сейчас завалены магазины, дети тогда мечтали, как о невероятном лакомстве. Игрушки тоже были довольно примитивными и однотипными, однако сейчас они продаются как раритет за немалые деньги.

"Телеграф" рассказывает, какие советские игрушки сегодня на сайтах продаж продают по высокой цене. Возможно, у многих они могут еще пылиться в кладовках и сараях.

Например, детская железная игрушка-автомобиль Газ-12 ЗИМ (инерционная) Победа кабриолет, 50-х годов выпуска продается за 33 тысячи гривен. Ее выпускала Саратовская фабрика игрушек в СССР.

За лошадку на подставке с колесами просят 25 тысяч гривен. Она довольно большая — почти метр в высоту и набита соломой. Столько же просят за советскую куклу Ташу. Продавец отмечает, что это ее имя с ценника. При такой цене у куклы есть "нюансы" — поврежден палец на руке и волосы.

Педальная машина советских времен продается за те же 25 тысяч гривен. А вот кукла производства 60 годов стоит немного дешевле — 23 800 гривен. Вся ее одежда — с тех времен, и она плачет, если потянуть за веревочку. За электромеханическую модель машинки "ЗАЗ 968 Запорожец" изготовленную в 1980-х годах в Союзе просят 21 тысячу.

По 20 тысяч гривен продают куклу из целлулоида времен СССР и деревянный паровоз. Еще несколько советских кукол продают по цене от 13 000 до 14 200 гривен. Даже куклы попроще стоят дорого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие настольные игры были популярны в СССР. Современные дети вряд ли ими заинтересуются.