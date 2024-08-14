Перевірте свої комори: які радянські іграшки можна продати за десятки тисяч (фото)

Дитинство в СРСР було досить суворим, наприклад про деякі продукти, якими зараз завалені магазини, діти тоді мріяли, як про неймовірні ласощі. Іграшки теж були досить примітивними та однотипними, проте зараз вони продаються як раритет за чималі гроші.

"Телеграф" розповідає, які радянські іграшки сьогодні на сайтах продажів продають за високою ціною. Можливо, у багатьох вони можуть ще припадати пилом в коморах і сараях.

Наприклад, дитяча залізна іграшка-автомобіль Газ-12 ЗІМ (інерційна) Перемога кабріолет, 50-х років випуску, продається за 33 тисячі гривень. Її випускала Саратовська фабрика іграшок у СРСР.

За конячку на підставці з колесами просять 25 тисяч гривень. Вона досить велика — майже метр заввишки та набита соломою. Стільки ж просять за радянську ляльку Ташу. Продавець зазначає, що це її ім’я із цінника. За такої ціни лялька має "нюанси" — пошкоджено палець на руці і волосся.

Педальна машина радянських часів продається за ті самі 25 тисяч гривень. А ось лялька виробництва 60 років коштує трохи дешевше – 23 800 гривень. Весь її одяг — з того часу, і вона плаче, якщо потягнути за мотузку. За електромеханічну модель машини "ЗАЗ 968 Запорожець" виготовлену у 1980-х роках у Союзі, просять 21 тисячу.

По 20 тисяч гривень продають ляльку із целулоїду часів СРСР та дерев’яний паровоз. Ще кілька радянських ляльок продають за ціною від 13000 до 14200 гривень. Навіть простіші ляльки коштують дорого.

Раніше "Телеграф" розповідав, які настільні ігри були популярні у СРСР. Сучасні діти навряд чи зацікавляться ними.