Почему вы бедные: три причины, по которым вы никак не можете разбогатеть

Люди, живущие в бедности, имеют несколько причин, почему у них ничего не улучшается

В условиях современной сложной экономики стремление не сильно состоятельных людей к накоплению капитала становится все более заметным. Есть несколько причин, которые усугубляют трудности и препятствуют финансовому росту многих людей.

Эксперты назвали три основных фактора, которые препятствуют достижению финансового успеха. О них пишет newtraderu.

Финансовая неграмотность

Недостаток полноценного финансового образования в школах и университетах оставляет многих взрослых без необходимой подготовки для принятия взвешенных решений. Они касаются бюджета, сбережений, инвестиций и управления долгами.

Бремя высоких долгов

Для людей с низкими доходами рост базовых расходов и увеличение долгового бремени значительно осложняют возможность накопления капитала.

Ловушка бедности

Эта концепция помогает объяснить, почему люди, находящиеся в бедственном положении, часто так в нем и остаются. Эта экономическая теория утверждает, что бедность создает такие условия, при которых человеку становится крайне сложно выбраться из неблагоприятной финансовой ситуации.

Если забыть о некоторых моделях поведения, можно существенно улучшить свое финансовое положение. Ранее "Телеграф" писал, как разбогатеть при маленькой зарплате.