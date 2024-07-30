Пенсионерка в Днепре живет с гусем: птица носит сапоги, обожает гречку и кататься на машине (видео)

Домашнего любимца зовут Гошей

В Днепре 75-летняя пенсионерка Галина завела необычного любимца — гуся. Гоша живет с ней в квартире и успел завоевать симпатии местных жителей.

На него обращают внимание, потому что не часто увидишь гуся на улицах большого города, тем более если птица обута в черные сапоги. Об этой истории сообщает телеканал "ДнепрTV".

Гусь в сапогах живет в квартире

Галина проживает на девятом этаже одной из многоэтажек района "Сокол". Необычный любимец у нее появился весной 2023 года.

"На ладони сидел, десятидневный был… дома он у меня в коробочке пока с тряпочкой сидел, в миске плавал, а потом начал расти, расти и через 3 месяца уже взрослый парень", ― вспоминает пенсионерка.

Гусь привык жить в квартире. Хозяйка устроила ему особую кровать: выложила на пол ковры, простыни и сено. Гоше там нравится спать. Он настолько привык к проживанию в квартире с женщиной, что даже не реагирует, когда она проходит мимо.

Сначала соседи и родственники пенсионерки были в шоке, когда увидели птицу. Однако потом привыкли.

Галина рассказала, что Гоша ест. Кроме травы, он любит такую еду:

гречка;

огурцы;

сливы;

абрикосы;

сырой картофель;

персики;

капуста.

Птица также любит путешествовать. Периодически она с Галиной ездит на дачу. Гусь обожает ездить на машине, а вот на маршрутке ему не нравится.

Черные сапожки, на которые часто обращают внимание местные, Гоша носит летом, чтобы не обжечь лапки об асфальт. Он каждый день гуляет на улице минимум по два часа.

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