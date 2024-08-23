Как стать богатым при маленькой зарплате: бизнесмен дал три рабочих совета

Эти финансовые инструменты покажутся скучными, но они реально работают

Когда вы читаете о том, как стать богатым, может показаться, что это недостижимо и что только люди с высоким доходом могут достичь подобных целей. Но это реалистично, если следовать правильным шагам.

Американский миллионер Рамит Сети, который сам заработал свое состояние и ведет программу "Как разбогатеть" на Netflix, дал три лучших совета, как улучшить свое материальное положение при маленькой зарплате. Об этом пишет cnbc.

Начните инвестировать

Самый важный шаг к обогащению и созданию богатства — начать инвестировать свои деньги. Цель — инвестировать все, что можете, чтобы выработать привычку и иметь на своей стороне сложные проценты.

Сети однажды сказал, что он верит в сбережение 10% и инвестирование 20%. Вы должны стремиться увеличивать сумму, которую вы инвестируете, на 1% каждый год. Хитрость в том, чтобы инвестировать свои деньги автоматически. Вам не нужно видеть, как деньги покидают ваш банковский счет, когда вы автоматически инвестируете свои средства. Самый важный шаг — это постоянно инвестировать на всех уровнях дохода.

Договоритесь о лучшей зарплате

Научитесь вести переговоры о зарплате и получать столько, сколько вы стоите. Если у вас сейчас небольшая зарплата, это не значит, что вы "застряли". Как только вы выработаете привычку последовательно инвестировать свои деньги, следующим шагом будет поиск способа увеличить свой доход, чтобы у вас было больше для инвестиций.

Лучший способ увеличить свой доход — найти способ получать больше на работе. Вы можете попробовать поговорить с руководством о повышении зарплаты или поискать похожую должность в другой компании.

На этом этапе важно провести исследование и поискать информацию о том, сколько зарабатывают другие люди на похожих должностях. Вы можете обратиться к рекрутерам, чтобы узнать о диапазонах зарплат, чтобы знать, к чему стремиться. Вам следует стремиться к постоянному повышению зарплаты, чтобы она не оставалась на одном уровне годами.

Начать подработку

Найдите подработку, которая принесет дополнительные средства. Поскольку вы инвестируете свои деньги и работаете над повышением зарплаты, крайне важно искать другие варианты заработка. Подработка может помочь вам быстрее достичь ваших инвестиционных целей, а также предоставить ресурсы, чтобы побаловать себя.

Фото: freepik

Какие подработки заслуживают внимания? Вот несколько популярных идей:

Сдайте в аренду свое жилье или разместите на Airbnb любое имеющееся у вас жилье.

Попробуйте посидеть с домашним животным или выгулять животное за деньги.

Предлагайте услуги фрилансера. Для этого есть разные платформы.

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