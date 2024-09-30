Рош ха-Шана 2024: когда еврейский Новый год и как отмечают этот праздник

Уже скоро иудеи всего мира отметят праздник Рош ха-Шана

Совсем скоро иудеи всего мира будут отмечать еврейский новый год, который у них называется Рош ха-Шана. Во время празднований представители этой культуры много молятся, поют и поздравляют друг друга. Евреи Украины тоже отмечают праздник, а также принимают паломников в Умани, где находится могила раввина Нахмана.

Что такое Рош ха-Шана в иудейской культуре

Рош ха-Шана — это праздник начала года в иудейском календаре, или по простому еврейский Новый год. В этот праздник начинается первый месяц года тишрей. Поскольку иудеи живут по лунному календарю, дата праздника плавающая, однако, праздновать всегд аначинают в новолуние.

Согласно верованиям иудеев, во время Рош ха-Шана Бог наблюдает за всеми людьми и судит их по поступкам. Он определяет, каким будет новый год для верующих по их поступкам на протяжении прошлого года. Также евреи верят, что в этот праздник на небесах определяется судьба каждого человека.

Поэтому в период празднований Рош ха-Шана верующие стараются много времени проводить в молитвах, делать добрые дела и каяться в своих грехах. Люди верят, что достойных иудеев Господь впишет в "Книгу жизни".

Как и когда отмечается Рош ха-Шана в 2024 году

В 2024 году еврейский Новый год наступает по григорианскому календарю 3 октября и будет отмечается еще два дня после. Все свои праздники иудеи отмечают после захода солнца, поэтому и Рош ха-Шана празднуется с вечера 2 октября по вечер 4 октября. У иудеев наступит 5785 год.

В этот праздник у евреев есть традиция трубить в бараний рог (шофар), петь гимны и песенные молитвы. Также они собираются за праздничным столом, на который подают сладкие блюда — булочки, блины, фрукты, мед и тд. При этом очень важно не ставить на стол ничего кислого и горького, чтобы в жизни не было горечи.

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