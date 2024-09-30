Рош ха-Шана 2024: коли єврейський Новий рік і як відзначають це свято

Вже скоро юдеї всього світу відзначать свято Рош ха-Шана

Незабаром юдеї всього світу відзначатимуть єврейський Новий рік, який у них називається Рош ха-Шана. Під час святкувань представники цієї культури багато моляться, співають та вітають один одного. Євреї України також відзначають свято, а також приймають паломників в Умані, де знаходиться могила рабина Нахмана.

Що таке Рош ха-Шана в іудейській культурі

Рош ха-Шана — це свято початку року в іудейському календарі, або по простому єврейський Новий рік. У це свято розпочинається перший місяць року тишрів. Оскільки іудеї живуть за місячним календарем, дата свята плаваюча, проте, святкують завжди на молодий місяць.

Згідно з віруваннями юдеїв, під час Рош ха-Шана Бог спостерігає за всіма людьми і судить їх за вчинками. Він визначає, яким буде новий рік для віруючих з їхніх вчинків упродовж минулого року. Також євреї вірять, що це свято на небесах визначається доля кожної людини.

Тому в період святкувань Рош ха-Шана віруючі намагаються багато часу проводити у молитвах, робити добрі справи та каятися у своїх гріхах. Люди вірять, що гідних юдеїв Господь впише до "Книги життя".

Як і коли відзначається Рош ха-Шана у 2024 році

У 2024 році єврейський Новий рік настає за григоріанським календарем 3 жовтня і відзначається ще два дні після. Всі свої свята юдеї відзначають після заходу сонця, тому Рош ха-Шана святкується з вечора 2 жовтня по вечір 4 жовтня. У юдеїв настане 5785 рік.

У це свято євреї мають традицію трубити в баранячий ріг (шофар), співати гімни та пісенні молитви. Також вони збираються за святковим столом, на який подають солодкі страви – булочки, млинці, фрукти, мед тощо. При цьому дуже важливо не ставити на стіл нічого кислого та гіркого, щоб у житті не було гіркоти.

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