"Так красиво костыли еще никто не маскировал": Свитолина попала на обложку журнала (фото)

Титулованная спортсменка в свободное время стала моделью

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно отпраздновала юбилей, засветилась на обложке L'Officiel Ukraine. Спортсменка попала в коллекционное издание за осень 2024.

Об этом сообщила теннисистка на своей странице в Instagram. В журнале отметили победы украинки на международной арене.

Элина Свитолина на обложке L'Officiel Ukraine

"Самая титулованная украинская теннисистка в истории. Ее биография состоит из многих "стала первой". Первая украинка со званием третьей ракетки мира. Первая украинка, принесшая своему государству теннисную медаль на Олимпийских играх. Первая украинка, которая вышла в полуфинал "Уимблдона". Первая украинка, победившая восемь лучших теннисисток мира во время турнира в Сингапуре", — гласит сообщение.

Отметим, Свитолина приехала в Киев после операции на ноге. Спортсменка сейчас передвигается на костылях, о чем в комментариях пошутил украинский телеведущий Андрей Бедняков.

"Так красиво костыли еще никто не маскировал", — написал Бедняков.

Напомним, в августе 2024 года Свитолина обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (6:4, 6:3). После матча украинка не пожала руку сопернице, которая ранее играла за РФ.