Студентов НАУ в Киеве переселяют: глава вуза объяснила "Телеграфу" скандал

Студентки показали бесчеловечные условия проживания, а Семенова говорит, что это вынужденное решение.

Национальный авиационный университет оказался в эпицентре скандала из-за решения о досрочном завершении первого семестра и массовом переселении студентов из общежитий. Исполняющая обязанности ректора НАУ Ксения Семенова объявила о необходимости освобождения жилых помещений на зимний период. Причиной такого шага стали возможные проблемы с электроснабжением, отоплением и водой.

Решение руководства вызвало бурную реакцию в социальных сетях и возмущение среди студентов и даже обвинение в том, что НАУ продает хорошие общежития, а переселяет студентов в комнаты с бесчеловечными условиями. "Телеграф" расспросил Ксению Семенову, действительно ли это решение так необходимо, и почему руководство пошло на непопулярные шаги.

Что будет со студентами НАУ зимой?

"У нас 12 общежитий и 8000 жителей. В критической ситуации в Киеве с отоплением и электричеством мы не сможем обеспечить нормальные условия проживания такого количества людей", — пояснила Ксения Семенова.

По ее словам, университет не имеет дополнительного финансирования для приобретения промышленных генераторов и горючего, которые могли бы частично решить проблему. Для бесперебойной работы заведения требуется не менее 12 таких устройств.

Руководство вуза гарантирует сохранность мест в общежитиях за всеми студентами. Стоимость проживания также остается неизменной в соответствии с действующим приказом Министерства образования и науки.

К тому же на период зимы жилье будут предоставлять только студентам, у которых нет альтернативного места жительства. Остальных просят покинуть общежития на время зимних каникул и уехать домой.

Ксения Семенова отметила, что даже в следующем году нормально работать университет сможет только обладая автономной системой электропитания и тепла. Поэтому сейчас НАУ работает с американскими партнерами по созданию автономной системы электропитания и теплоснабжения. "Университет превращается в мощный центр инноваций и разработок для бизнеса. Без надежной энергосистемы мы не сможем функционировать", — подчеркнула Семенова.

Относительно тех фото ужасных условий, которые распространяются по сети, то руководительница ВУЗа так прокомментировала это: "В НАУ очень разное состояние общежитий и комнат. Есть блочного типа в хорошем состоянии, есть общежития, где когда-то размещали строителей, и они в ужасном состоянии", — отметила Семенова. По ее словам, обвинения в переселении студентов из хороших комнат в плохие для сдачи помещений в аренду – это манипуляция. Руководитель вуза отметила, что комнаты разного качества есть как в нижних, так и в верхних общежитиях.

Почему же не начали учебный год в июле, например? На это Семенова ответила, что такие мысли были, но и студенты и преподаватели были против. "Начали несколько раньше, с 25 августа. Понимаем, что плотный семестр — это сложно, поэтому сессию продолжаем до середины января в онлайн режиме для тех, кто не успеет сдавать все".

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