Кличко может заменить женщина. Топ-5 кандидатов на его должность

Кличко может потерять руководство администрацией, но остаться мэром и сохранить влияние на Киевсовет

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В окружении президента Украины Владимира Зеленского рассматривали возможность отстранения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Однако большинство влиятельных представителей президентской команды не поддержали эту идею из-за юридических и политических рисков.

На Банковой обсуждали отстранение Кличко от должности главы КГГА, — источники

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на двух собеседников, независимо друг от друга подтвердивших, что такое обсуждение было. По их словам, одним из сторонников этого шага был бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Главное юридическое препятствие – связь между должностями городского головы и руководителя КГГА. Президент имеет право назначать главу администрации, однако решение Конституционного Суда предусматривает, что этот пост должен занимать избранный киевлянами мэр. Даже если бы Кличко был устранен из КГГА, он сохранил бы полномочия городского головы и влияние на Киевсовет.

"В теории это можно было бы сделать, однако на практике схема управления городом станет еще менее рабочей, чем сейчас. Кличко через Киевсовет будет все блокировать. Даже с доступом к кабинетам могут быть проблемы", – объяснил один из собеседников издания.

Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Устранению Кличко мешали и его контакты с партнерами в ЕС. Однако в его команде опасаются возобновления давления из-за решения СНБО о персональной ответственности должностных лиц за подготовку к зиме.

Конфликт между центральными властями и Кличко обострился в октябре из-за критики Зеленского относительно готовности Киева к зиме. Мэр отверг обвинения в Раде, объяснив проблемы ударами РФ по ТЭЦ, нехваткой ПВО и блокированием средств правительством.

Кто может возглавить КГГА вместо Кличко

"Телеграф" попросил искусственный интеллект чат ChatGPT назвать пять вероятных кандидатов, которые могли бы заменить Кличко на должности главы КГГА. Среди потенциальных кандидатов – Александр Кубраков, Николай Калашник, Ирина Верещук, Марина Хонда и Владимир Гройсман.

Однако наиболее реалистичным выглядит компромиссный сценарий: Виталий Кличко остается на должности, а центральная власть усиливает влияние на управление столицей. Скорая замена главы КГГА маловероятна, эта должность отличается от должности городского головы. Даже если Кличко уволят из администрации, он останется избранным мэром и будет иметь влияние на Киевсовет. Поэтому его преемнику придется работать в условиях фактического двоевластия.

Кубраков, Калашник и Верещук: управленческий опыт и связи с Банковой

Александр Кубраков – сильнейший технократический кандидат. Бывший министр инфраструктуры, вице-премьер по восстановлению и советник президента, имеет опыт работы с транспортной инфраструктурой Киева и руководства "Укравтодором". Зеленский привлекал его к обсуждению усиления управления столицей. Однако Кубраков отказался возглавить КМВА, что свидетельствует о том, что он не хочет втягиваться в киевское противостояние.

Александр Кубраков. Фото: Экономическая правда

Николай Калашник – логичный кадровый кандидат из системы власти. Нынешний министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту ранее возглавлял Киевскую ОВА и работал в районной администрации столицы, поэтому знает региональную специфику и систему государственных администраций. Для перехода ему пришлось бы покинуть министерскую должность. Кроме того, у Калашника нет опыта руководства городом масштаба Киева.

Николай Калашник. Фото: Facebook

Ирина Верещук – самый сильный политический кандидат среди женщин в этом списке. Бывшая вице-премьер и министр по реинтеграции, она работала в парламенте, возглавляла Раву-Русскую, а сейчас работает в Офисе президента. Ее преимущества – узнаваемость и доверие президентской команды. Слабые места – нехватка опыта управления мегаполисом и политическая неоднозначность перехода из ОП.

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Хонда и Гройсман: знание администрации и хозяйственный опыт

Марина Хонда – наиболее естественная кандидатка из КГГА. С 2018 года она занимает должность заместителя председателя, занимается социальной и ветеранской политикой и знает внутренние механизмы администрации. В то же время Хонда не имеет общенациональной узнаваемости и опыта самостоятельного руководства мегаполисом.

Владимир Гройсман руководил Винницей и правительством, знает местное самоуправление и коммунальную инфраструктуру. Его политический вес помог бы в сложных переговорах, но Гройсман – самостоятельный игрок. Зеленский уже предлагал ему возглавить КМВА, однако тот отказался.

В резерве бывший мэр Житомира, а ныне руководитель Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин. У него есть хозяйственный опыт, однако, по словам Зеленского, он отказался возглавить КМВА, как только услышал, что речь идет о Киеве.

Три сценария управления столицей

Первый сценарий – назначить технократа, отвечающего за коммунальное хозяйство, энергетику, транспорт и подготовку к зиме. Самые интересные кандидаты на эту роль – Кубраков и Калашник. Второй сценарий – политически усилить Банковую, назначив узнаваемую фигуру с собственным ресурсом. Прежде всего, речь идет о Верещук.

Третий и самый реалистичный вариант – оставить Кличко в должности, а центральную власть усилить через специальный правительственный орган. Зеленский уже предложил создать для Киева специальный кабинет из менеджеров и представителей бизнеса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит скандальная квартира Кличко. Речь идет о трехуровневых апартаментах, где не выключают свет во время графиков.