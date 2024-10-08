Почему не хватает денег: привычки, которые опустошают ваш кошелек

Из-за некоторых привычек вы теряете немало средств

Отсутствие средств – проблема большого количества людей, ведь люди часто получают низкую зарплату. Однако дело не только в этом. Есть определенные действия, приводящие к безденежью.

Наши ежедневные незначительные действия имеют гораздо большее значение, чем нам кажется. Мы можем испытывать финансовые трудности из-за определенных негативных установок, неправильного выбора работы, страха риска, но не только. Издание Milmo.co собрало несколько распространенных ошибок, которые допускают многие люди.

Желание не отставать от других

Бывает так, что человек увидел у кого-то последнюю модель айфона или новый автомобиль у знакомого и спешит покупать то же самое. Корень проблемы — страх выглядеть хуже и беднее, чем кто-либо. Однако улучшит ли ситуация покупка, которая слишком дорогая для вас? Точно нет, вместо этого еще войдете "в минус".

Бездействие

Сидеть и ждать возможностей — инфантильная позиция. Пора осознать, что жизнь — только в ваших руках, и получить лучшие результаты можно, только когда действуешь в определенном направлении. Подумайте о том, как можно улучшить финансовое состояние. Возможно, поискать более оплачиваемую работу или взять дополнительный проект.

Выбирать не то дело

Есть определенная категория людей, которые хотят получать от работы только удовольствие, поэтому поют в караоке или ведут блог вместо того, чтобы работать по специальности. Конечно, работа должна нравиться, но когда она приносит копейки длительное время, то пора задуматься, это ваш путь. Или пора искать новые способы монетизации своей деятельности.

Импульсивные покупки

Нередко люди ходят по магазинам и начинают класть в корзину те вещи, которые совсем не планировали. Где-то увидели красивое платье, где-то — новый набор посуды и потеряли над собой контроль. Такие расходы приводят к тому, что наши кошельки опустошаются. Всегда делайте списки, что вам нужно.

Окружение "съедает" ваш бюджет

Конечно, все мы любим отдыхать и хорошо проводить время. Однако если еженедельно ходить с друзьями по заведениям и добираться на работу машиной для вас дорого, то пора отказываться от этого. Так мы теряем много средств, а потом удивляемся, почему не получилось отложить.

Ранее "Телеграф" рассказывал об определенных хитростях, которые используют обеспеченные люди, чтобы приумножить капитал. Это простые советы, которых может придерживаться каждый.