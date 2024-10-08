Чому не вистачає грошей: звички, які спустошують ваш гаманець

Через деякі звички ви втрачаєте чимало коштів

Відсутність коштів — проблема великої кількості людей, адже люди часто отримують низьку зарплатню. Однак справа не лише в цьому. Є певні дії, які призводять до безгрошів'я.

Наші щоденні незначні дії мають набагато більше значення, ніж нам здається. Ми можемо переживати фінансові труднощі через певні негативні установки, неправильний вибір роботи, страх ризику, але не тільки. Видання Milmo.co зібрало кілька поширених помилок, які допускає багато людей.

Бажання не відставати від інших

Буває так, що людина побачила в когось останню модель айфона чи нову автівку в знайомого і поспішає купувати те ж саме. Корінь проблеми — страх виглядати гірше та бідніше, ніж хтось. Однак чи покращить ситуація покупка, яка є надто дорогою для вас? Точно ні, натомість ще увійдете "в мінус".

Бездіяльність

Сидіти й просто очікувати можливостей — інфантильна позиція. Час усвідомити, що життя — лише у ваших руках, і отримати кращі результати можна лише, коли дієш у певному напрямку. Подумайте над тим, як можна покращити фінансовий стан. Можливо, пошукати більш оплачувану роботу або ж взяти додатковий проєкт.

Обирати не ту справу

Є певна категорія людей, які хочуть отримувати від роботи лише задоволення, тому співають в караоке або ведуть блог, замість того, аби працювати за фахом. Звичайно, що робота має подобатись, але коли вона приносить копійки тривалий час, то пора задуматися, чи це ваш шлях. Або час шукати нові способи монетизації своєї діяльності.

Імпульсивні покупки

Нерідко люди ходять по магазинах і починають класти в кошик ті речі, які зовсім не планували. Десь побачили красиву сукню, десь — новий набір посуду і втратили над собою контроль. Такі витрати призводять до того, що наші гаманці спустошуються. Завжди робіть списки, що вам потрібно.

Оточення "з'їдає" ваш бюджет

Звісно, що всі ми любимо відпочивати та гарно проводити час. Однак якщо щотижня ходити з друзями по закладах і добиратися на роботу автівкою для вас — дорого, то пора відмовлятися від цього. Бо так ми втрачаємо багато коштів, а потім дивуємось, чому не вийшло відкласти.

Раніше "Телеграф" розповідав про певні хитрощі, які використовують забезпечені люди, аби примножити капітал. Це прості поради, яких може дотримуватися кожен.