Под Киевом вспыхнул отель "Партизан", чем знаменит (кадры)

Причины возгорания выясняются

В сети появилось видео возгорания на территории отеля "Партизан" на Обуховской трассе под Киевом.

Данные кадры опубликованы в киевских Telegram-пабликах. На данный момент причины возгорания неизвестны. На месте находятся пожарные, они попытались воспрепятствовать переходу огня в близлежащий лес.

О погибших и пострадавших в настоящее время ничего не сообщается.

Отель расположен неподалеку от Киева на территории лесного пивного клуба в 12 км от столицы по Новообуховской трассе. Комплекс включает в себя мини-гостиницу с 1-2 местными номерами, а также полулюкс и люкс-номера, оформленными в оригинальных стилях. Стоимость коттеджей варьируется от 5000 до 9000 гривен. Каждый коттедж оборудован Wi-Fi точкой, также в стоимость проживания включен завтрак.

Гости бара могут посетить караоке-бар, также на территории отеля оборудованы игровая комната и площадка для детей. Данный отель расположен рядом с несколькими природными тропами и прекрасно подходит для пеших и велосипедных прогулок. До аэропорта Борисполь от отеля нужно проехать 50 км.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве 11 октября раздавались взрывы. Система ПВО уничтожала российские беспилотные летательные аппараты.